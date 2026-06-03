Niestety. Chwalińska traci wielki atut przed półfinałem. Oficjalny komunikat

Oryginalny styl gry Mai Chwalińskiej szybko stał się jej znakiem firmowym. To nie jest tenis siłowy. Zamiast tego - technika, precyzja i dobrze rozumiana przebiegłość na korcie.

- Slice i topspin to jest mój tenis. Wiem, że to może być irytujące, ponieważ zmieniam rytm. Z takimi zawodniczkami niełatwo jest grać - mówi 24-latka.

Aż do półfinału dysponowała jednak jeszcze jednym atutem, którego w najbliższym spotkaniu nie będzie mogła wykorzystać.

Chwalińska - Sznajder w półfinale French Open. Takiego pojedynku nie było w Paryżu od 42 lat

Po raz pierwszy od 1984 roku w Roland Garros w półfinale spotkają się dwie tenisistki leworęczne. Przed 42 laty do tej samej fazy turnieju dotarły Martina Navratilova i Camille Benjamin. Nie miały jednak okazji stanąć naprzeciw siebie, grały w dwóch różnych parach.

Jeśli chodzi o Wielkiego Szlema w ogóle, po raz ostatni taką sytuację mieliśmy w 2014 roku - wówczas o finał walczyły leworęczne Petra Kvitova i Lucie Safarova.

Chwalińska w bieżącej edycji French Open trafiała do tej pory tylko na praworęczne przeciwniczki. Najpierw trzy w kwalifikacjach. Kolejne już w turnieju głównym.

W zasadniczej części imprezy Polka odprawiła z kwitkiem kolejne Qinwen Cheng (aktualna mistrzyni olimpijska), Elise Mertens, Marię Sakkari, Diane Parry i Annę Kalińską. Cztery mecze wygrała bez straty seta. Moment kryzysu miała jedynie w starciu z Sakkari (1:6 w piereszej partii).

Leworęczność była dla Mai atutem. Z taką cechą łatwiej zaskoczyć rywalki grające prawą ręką. Dla nich nieprzyjemne rotacje serwowane na bekhend to dodatkowe utrudnienie.

W boju o finał 24-latka nie zaskoczy Sznajder, bo Rosjanka... dysponuje dokładnie tym samym atutem. Ich starcie zaplanowano na czwartkowe popołudnie (początek nie przed 17:00). Relacja live z tego spotkania w sportowym serwisie Interii.

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Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros 2026 zagra z Dianą Sznajder Anne-Christine POUJOULAT AFP

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP





Wyjątkowy wywiad z Mają Chwalińską. To powiedziała dziewięć lat temu Polsat Sport