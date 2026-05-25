Niespodzianka w Roland Garros. Rozstawiona Rosjanka wypada z drabinki Polki

Magdalena Fręch dotarła do Paryża mając tylko jedno zwycięstwo w tym sezonie na kortach ziemnych. Osiągnęła je w tygodniu poprzedzającym Roland Garros, podczas turnieju WTA 500 w Strasburgu. To dawało nadzieję, że forma Polki idzie w górę. Wczoraj obserwowaliśmy dobry mecz w wykonaniu naszej reprezentantki przeciwko rywalce, która do tej pory jej "nie leżała". Zawodniczka klubu KS Górnik Bytom mierzyła się z Eleną-Gabrielą Ruse. Pierwszy set dostarczył sporej dawki zwrotów akcji, ale ten najważniejszy poszedł na korzyść Fręch. Wróciła ze stanu 3-5 w tie-breaku, wygrywając cztery punkty z rzędu i triumfowała w premierowej odsłonie 7:6(5).

Na początku drugiej części pojedynku zobaczyliśmy problemy zdrowotne po stronie Rumunki. Poprosiła o przerwę medyczną, a następnie postanowiła skreczować przy stanie 7:6(5), 2:1 z perspektywy Magdaleny. W związku z tym to Polka zameldowała się w drugiej rundzie Roland Garros. Dziś wyłoniono przeciwniczkę dla naszej reprezentantki. O godz. 11:00 na korcie numer 4 rywalizowały ze sobą Ludmiła Samsonowa (27. WTA) i Jil Teichmann (170. WTA). Rosjanka była zdecydowaną faworytką do awansu.

Jil Teichmann kontra Ludmiła Samsonowa w pierwszej rundzie

Początek spotkania układał się po myśli serwujących zawodniczek. Przełom nastąpił w czwartym gemie. Wówczas Szwajcarka dobrała się do podania turniejowej "20" i wywalczyła przełamanie za drugim break pointem. Chwilę później podwyższyła prowadzenie do wyniku 4:1. Samsonowa nie zamierzała się poddawać, już po ósmym rozdaniu na tablicy rezultatów pojawił się remis. Decydujące słowo w pierwszej partii należało jednak do Teichmann. Najpierw wróciła ze stanu 15-30 przy swoim serwisie, a po zmianie stron wywalczyła kluczowego breaka i dzięki temu triumfowała w premierowej odsłonie 6:4.

Druga odsłona rozpoczęła się świetnie dla Jil, prowadziła 2:0. Potem nastał festiwal przełamań, który dobiegł końca dopiero w szóstym gemie, gdy Ludmiła zachowała własne podanie do zera. Kluczowy moment partii znów przypadł na dziesiąte rozdanie. Rosjanka nie poradziła sobie z serwowaniem pod presją pozostania w secie. Teichmann wykorzystała już pierwszego z dwóch meczboli, dzięki czemu mogła się cieszyć z wygranej 6:4, 6:4. W związku z tym to reprezentantka Szwajcarii zagra w środowym spotkaniu drugiej rundy Roland Garros z Magdaleną Fręch.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

