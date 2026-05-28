Niesamowite słowa polskiej bohaterki w Paryżu. Chwalińska ogłasza wprost

24-letnia Maja Chwalińska pisze swoją wielką historię na paryskiej mączce. Najpierw wspaniale przedostała się do turnieju głównego, a w nim robi furorę. Jeśli w pierwszej rundzie jeszcze nie wszystkich przekonała do swoich szans, choć pokonała przecież mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, to ogranie kolejnej czołowej zawodniczki świata Elise Mertens jest wyczynem kapitalnym. Zwłaszcza, że w drugim secie puściła rywalkę z Belgii na tzw. rowerze.

Maja Chwalińska: Jestem dużo silniejszą zawodniczką

- Cieszę się bardzo. Pierwszy raz wygrałam dwa mecze w turnieju głównym Wielkiego Szlema. Myślę, że jest to krok w dobrą stronę. Daję sobie chwilkę, by to docenić i będę na pewno chciała wygrać kolejny mecz - zapowiedziała Chwalińska.

Z racji olśniewającego stylu gry, dla osób szukających w tenisie piękna, nasza tenisistka jest na językach. Można się zauroczyć, w jaki sposób, mimo przeciętnych warunków fizycznych, obrzydza tenis kolejnym rywalkom, prezentując wyborne, często deficytowe rozwiązania.

W tym spotkaniu zrobiła jednak jeszcze coś innego, wielkiego - przezwyciężyła olbrzymie problemy fizyczne. Widać to było po jej obu udach, które zostały obwiązane bandażami. Z tego powodu potrzebne były przerwy medyczne. Choć rywalka także musiała uzyskać pomoc.

- Tak naprawdę już od początku tego turnieju i przed nim mam problemy z przywodzicielami. I to nie jest żadna tajemnica. Ale cieszę się, że jutro mam dzień wolny, spróbuję go wykorzystać jak najlepiej na regenerację - zapowiedziała. - Nie uważam jednak, by moje problemy były czymś poważnym. Jednak to, jak dużo w tym roku już grałam w tenisa, troszeczkę się kumuluje. Na Wielkim Szlemie trzeba zacisnąć zęby, dać z siebie absolutnie wszystko i tak zrobiłam.

Polka potwierdziła także, że sporo dała jej współpraca z członkiem sztabu Igi Świątek, trenerem Maciejem Ryszczukiem. - Myślę, że jestem dużo silniejszą zawodniczką. Potrafię grać na większej intensywności i dłużej ją utrzymywać niż wcześniej. Uważam też, że jestem bardziej dynamiczna. To wszystko składa się na lepszą grę i fakt, że dzięki temu mogę być dużo bardziej agresywna na korcie - zaakcentował Chwalińska.

Z Paryża - Artur Gac

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

