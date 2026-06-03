Niepokój o Sabalenkę po porażce z Rosjanką w Paryżu. "Nie radzi sobie"

Półfinał Roland Garros nie dla Aryny Sabalenki. Liderka światowego rankingu kobiecego tenisa w starcie na korcie Philippe Chatrier z Dianą Sznajder przegrała po trzysetowej batalii. Choć z początku lepsza była Białorusinka, ostatecznie to Rosjanka cieszyła się z triumfu, pokonując wyżej rozstawioną przeciwniczkę 3:6, 7:5, 6:0. W czwartek na korcie centralnym z Mają Chwalińską o awans do finału powalczy zatem 22-latka.

Porażka obecnej pierwszej rakiety świata wywołała ogromne poruszenie. Tym bardziej, że już w drugim secie dało się zauważyć, że 28-latka przestała panować nad emocjami, a tym samym jakość jej gry mocno podupadła. Nic więc dziwnego, że wielu dziennikarzy i ekspertów zwróciło uwagę właśnie na zachowanie Białorusinki. Bastien Fachan natomiast skupił się na statystykach i słusznie zauważył, że w ostatnich sześciu turniejach wielkoszlemowych Sabalenka odniosła tylko jeden końcowy triumf - po trofeum sięgnęła w ubiegłym roku podczas US Open. W finale pokonała wówczas Amandę Anisimovą 6:3, 7:6.

"Tylko jeden tytuł w ostatnich sześciu Wielkich Szlemów dla niekwestionowanej liderki światowego rankingu, Aryny Sabalenki. Niewątpliwie nie radzi sobie najlepiej" - zauważył Francuz.

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W tym miejscu warto zaznaczyć, że w bieżącym sezonie na mączce Aryna Sabalenka radzi sobie raczej przeciętnie. W ćwierćfinale turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie Białorusinka pokonana została przez Hailey Baptiste 6:2, 2:6, 6:7(6), a w Internazionali d'Italia odpadła już w 1/16 finału po starciu z Soraną Cirsteą. Rumunka wygrała wówczas z liderką światowego rankingu 2:6, 6:3, 7:5.

Aryna Sabalenka w tym sezonie nie wygrała ani jednego turnieju na mączce

W tym roku jednak Aryna Sabalenka - w porównaniu chociażby do Igi Świątek - trafiła na z pozoru "łatwą" drabinkę turnieju w Paryżu. W pierwszej rundzie bez problemu 28-latka pokonała Jessicę Bouzas Maneiro 6:4, 6:2, następnie odprawiła z kwitkiem Elsę Jacquemot 7:5, 6:2, a w trzeciej rundzie wygrała z Darią Kasatkiną 6:0, 7:5. W czwartej rundzie Białorusinka wyeliminowała z turnieju podopieczną Tomasza Wiktorowskiego, Naomi Osakę, wygrywając 7:5, 6:3. Zwycięską passę czterokrotnej mistrzyni wielkoszlemowej przerwała z ćwierćfinale Diana Sznajder. Rosjanka wygrała z rozstawioną z numerem pierwszym Sabalenką 3:6, 7:5, 6:0 i w kolejnej rundzie zmierzy się z Mają Chwalińską.

Mecz Polki i Rosjanki zaplanowano na czwartek, 4 czerwca. Relację "na żywo" z tego spotkania śledzić będzie można na stronie Interii.

Aryna Sabalenka Burak Akbulut AFP

Aryna Sabalenka, Roland Garros 2026 Anne-Christine POUJOULAT AFP

Aryna Sabalenka Photo by CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP AFP





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