Niemka ruszyła na pomoc Polkom. 108 minut w Paryżu ze "zmorą" Świątek

Podczas czwartkowej ceremonii losowania okazało się, że w trzeciej rundzie Roland Garros może dojść do starcia Igi Świątek z... Jeleną Ostapenko. Łotyszka posiada jak dotąd bilans 6-0 w bezpośrednich spotkaniach z Polką. Jakby tego było mało, w drugiej fazie mistrzyni wielkoszlemowej imprezy w Paryżu sprzed dziewięciu lat miała szansę trafić na Magdę Linette. Najpierw jednak obie musiały przebrnąć przez pierwsze przeszkody.

Wczoraj Poznanianka w heroicznym stylu pokonała utalentowaną Terezę Valentovą. Nasza reprezentantka przegrywała już 2:4 w drugim secie, a mimo to doprowadziła do trzeciej partii. W niej narzekała na problemy zdrowotne, w pewnym momencie ledwo poruszała się po korcie. Mimo to zdołała przezwyciężyć wszelkie kłopoty i triumfowała po blisko trzygodzinnej walce - 5:7, 6:4, 7:6(9).

Dziś wszystkie oczy były zwrócone na to, co pokaże Ostapenko. Ostatnią postacią, która mogła zapobiec starciu Łotyszki z Linette, okazała się Ella Seidel. Niemka plasuje się na 96. miejscu w rankingu WTA, a więc o 65 lokat niżej od Jeleny. Tenisistka z Rygi przystępowała do batalii w roli wyraźnej faworytki. Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów chciała jednak pokusić się niespodziankę. Zapowiadało się na interesujące starcie.

Jelena Ostapenko kontra Ella Seidel w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Ostapenko. Już na "dzień dobry" zdobyła przełamanie, mimo że pierwsze dwa punkty powędrowały na konto Seidel. W następnych minutach Łotyszka kontrolowała sytuację. Taki stan rzeczy utrzymał się do szóstego rozdania. Wówczas Jelena nie wykorzystała piłki na 3:3 i zrobił się remis. Ella nie zdołała jednak wyjść na prowadzenie. Mimo szansy na czwarte "oczko", ponownie dała sobie odebrać serwis. Do końca walczyła o odrobienie straty, była okazja na 5:5. Finalnie mistrzyni Roland Garros domknęła seta w dziesiątym gemie.

Druga część pojedynku została zainaugurowana inaczej. To Seidel wyszła na prowadzenie 2:0, potem miała nawet kilka okazji na uzyskanie trzech "oczek" przewagi. Ostatecznie Ella dała się jednak przełamać i po czterech rozdaniach sytuacja się wyrównała. W następnych minutach obserwowaliśmy kilka zaciętych gemów, ale na następne break pointy trzeba było zaczekać do dziewiątego. Wówczas Ostapenko rozegrała dobrą akcję przy drugiej szansie na przełamanie i wyszła na prowadzenie 5:4. Po zmianie stron wyserwowała sobie zwycięstwo 6:4, 6:4 po 108 minutach gry. Tym samym dojdzie do starcia Łotyszki z Magdą Linette w drugiej rundzie. Zwyciężczyni tej potyczki trafi potem na Igę Świątek albo Sarę Bejlek.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca.

