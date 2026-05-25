Niemka ruszyła na pomoc Polkom. 108 minut w Paryżu ze "zmorą" Świątek

Mateusz Stańczyk

Mateusz Stańczyk

Wczoraj Magda Linette w niezwykłych okolicznościach wywalczyła awans do drugiej rundy Roland Garros. Polka, mimo problemów zdrowotnych, pokonała Terezę Valentovą po super tie-breaku w trzecim secie. Dziś poznaliśmy rywalkę naszej reprezentantki w kolejnej fazie. O miano przeciwniczki Poznanianki walczyła m.in. Jelena Ostapenko, mająca bilans 6-0 przeciwko Idze Świątek i znajdująca się na kursie Raszynianki w 1/16 finału. Pojedynek Łotyszki z Niemką Ellą Seidel potrwał 108 minut.

Jelena Ostapenko rywalizowała o awans do drugiej rundy Roland Garros
Jelena Ostapenko rywalizowała o awans do drugiej rundy Roland GarrosWANG KAIYANAFP

Podczas czwartkowej ceremonii losowania okazało się, że w trzeciej rundzie Roland Garros może dojść do starcia Igi Świątek z... Jeleną Ostapenko. Łotyszka posiada jak dotąd bilans 6-0 w bezpośrednich spotkaniach z Polką. Jakby tego było mało, w drugiej fazie mistrzyni wielkoszlemowej imprezy w Paryżu sprzed dziewięciu lat miała szansę trafić na Magdę Linette. Najpierw jednak obie musiały przebrnąć przez pierwsze przeszkody.

Zobacz również:

Jil Teichmann rywalizowała o awans do drugiej rundy Roland Garros
Roland Garros

Niespodzianka w Roland Garros. Rozstawiona Rosjanka wypada z drabinki Polki

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Wczoraj Poznanianka w heroicznym stylu pokonała utalentowaną Terezę Valentovą. Nasza reprezentantka przegrywała już 2:4 w drugim secie, a mimo to doprowadziła do trzeciej partii. W niej narzekała na problemy zdrowotne, w pewnym momencie ledwo poruszała się po korcie. Mimo to zdołała przezwyciężyć wszelkie kłopoty i triumfowała po blisko trzygodzinnej walce - 5:7, 6:4, 7:6(9).

Dziś wszystkie oczy były zwrócone na to, co pokaże Ostapenko. Ostatnią postacią, która mogła zapobiec starciu Łotyszki z Linette, okazała się Ella Seidel. Niemka plasuje się na 96. miejscu w rankingu WTA, a więc o 65 lokat niżej od Jeleny. Tenisistka z Rygi przystępowała do batalii w roli wyraźnej faworytki. Reprezentantka naszych zachodnich sąsiadów chciała jednak pokusić się niespodziankę. Zapowiadało się na interesujące starcie.

Zobacz również:

Hubert Hurkacz rywalizował o awans do drugiej rundy Roland Garros
Hubert Hurkacz

2-0 w setach dla Hurkacza i zwrot akcji. Trzy godziny emocji na Roland Garros

Mateusz Stańczyk
Mateusz Stańczyk

Jelena Ostapenko kontra Ella Seidel w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Ostapenko. Już na "dzień dobry" zdobyła przełamanie, mimo że pierwsze dwa punkty powędrowały na konto Seidel. W następnych minutach Łotyszka kontrolowała sytuację. Taki stan rzeczy utrzymał się do szóstego rozdania. Wówczas Jelena nie wykorzystała piłki na 3:3 i zrobił się remis. Ella nie zdołała jednak wyjść na prowadzenie. Mimo szansy na czwarte "oczko", ponownie dała sobie odebrać serwis. Do końca walczyła o odrobienie straty, była okazja na 5:5. Finalnie mistrzyni Roland Garros domknęła seta w dziesiątym gemie.

Zobacz również:

Elina Switolina w upalnym Paryżu
Tenis

Super tie-break rozstrzygnął mecz Switoliny w Paryżu. Nastąpił udany rewanż

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Druga część pojedynku została zainaugurowana inaczej. To Seidel wyszła na prowadzenie 2:0, potem miała nawet kilka okazji na uzyskanie trzech "oczek" przewagi. Ostatecznie Ella dała się jednak przełamać i po czterech rozdaniach sytuacja się wyrównała. W następnych minutach obserwowaliśmy kilka zaciętych gemów, ale na następne break pointy trzeba było zaczekać do dziewiątego. Wówczas Ostapenko rozegrała dobrą akcję przy drugiej szansie na przełamanie i wyszła na prowadzenie 5:4. Po zmianie stron wyserwowała sobie zwycięstwo 6:4, 6:4 po 108 minutach gry. Tym samym dojdzie do starcia Łotyszki z Magdą Linette w drugiej rundzie. Zwyciężczyni tej potyczki trafi potem na Igę Świątek albo Sarę Bejlek.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Zobacz również:

Maja Chwalińska
Roland Garros

Pochwały dla mądrej gry Mai Chwalińskiej. A Świątek? "To byłoby nie w porządku wobec Igi"

Tomasz Kalemba
Tomasz Kalemba
Jelena Ostapenko
Jelena OstapenkoANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP AFP
Tenisistka w białym stroju i jasnożółcej czapce odbija piłkę rakietą podczas intensywnej gry.
Magda LinetteTIZIANA FABI AFP
Tenisistka w czarnej koszulce i białej daszce odbija piłkę tenisową podczas meczu na tle niebieskiej ściany z logo reklamowym.
Ella SeidelMATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFPAFP


Niesamowita wymiana na zakończenie meczu! "Tenis nie z tej ziemi"Polsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja