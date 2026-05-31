Niebywałe, co spotkało Chwalińską po awansie. Wiadomość nadeszła wieczorem. Co za wieści

Przed tegorocznym Roland Garros wszystkie oczy kibiców zPolski zwrócone były przede wszystkim na Igę Świątek, która tradycyjnie jest jedną z faworytek całego turnieju. Tymczasem furorę robi inna z reprezentantek Polski - Maja Chwalińska. 24-latka aby grać w głównej drabince French Open musiała przebrnąć przez kwalifikacje. Tam wygrała trzy spotkania i osiągnęła swój cel. Jednak na tym nie poprzestała.

Chwalińska w głównym turnieju prezentuje się rewelacyjnie. Pokonała kolejno Qinwen Zheng, Elise Mertens i Marię Sakkari i dotarła do czwartej rundy Roland Garros, co dla 24-latki jest życiowym sukcesem. Wielu fanów ma nadzieje, że polska tenisistka nie powiedziała ostatniego słowa i raz jeszcze będzie w stanie sprawić ogromną niespodziankę i awansować do kolejnej rundy. Jej następną rywalką będzie Diane Parry.

Polska firma wesprze Maję Chwalińską. Piękny gest

Tym samym Chwalińska będzie musiała przedłużyć swój pobyt w stolicy Francji. O to, czy jest na to gotowa, została zapytana po sobotnim triumfie. "Mam nadzieję, że są jeszcze wolne miejsca, albo że wystarczy mi pieniędzy. Wiem, że tutaj dużo zarobię, ale środki nie są przelewane od razu. Módlcie się za mnie" - powiedziała z uśmiechem na ustach reprezentantka Polski. Niedługo potem na jej słowa zareagowała firma Oshee, która wspiera już Igę Świątek.

Przedsiębiorstwo postanowiło wyciągnąć do Chwalińskiej pomocną dłoń i zaoferowało, że sprawami zakwaterowania w Paryżu tenisistka nie musi się już przejmować. "Ktoś poleci nocleg w Paryżu? Say no more. My nie polecamy. My rezerwujemy" - napisano na profilach Oshee w mediach społecznościowych. We wpisie zasugerowano również, że firma zaopiekuje się najbliższymi Chwalińskiej.

"Gratulacje i powodzenia dalej - Maja, skup się na grze, resztą zajmiemy się my - także tym, żeby twoi bliscy mogli być obok. Hydrate Your Dreams" - dodano. Niedługo potem firma potwierdziła, że rezerwacje zostały dokonane, a miejsce noclegowe zabukowano również dla mamy tenisistki, Marceli. Chwalińska swój kolejny mecz na Roland Garros zagra w poniedziałek 1 czerwca.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska w meczu z Marią Sakkari, 30.05.2026 r. DIMITAR DILKOFF AFP





