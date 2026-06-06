"Nie życzę żadnemu rodzicowi". Tata Mai Chwalińskiej tłumaczy, co się stało

Maja Chwalińska to największa sensacja tego sezonu w kobiecym tenisie. Po raz pierwszy w historii kwalifikantka awansowała do wielkiego finału Roland Garros.

W ostatnim meczu turnieju Polka zmierzy się z młodą Rosjanką Mirrą Andriejewą. Pierwszy set rozpocznie się ok. godziny 15:00.

Polska tenisistka w tym roku spełniła swoje wielkie marzenie. Na wielki sukces sportowy na arenie międzynarodowej w seniorskim tenisie czekała wiele lat. Na pewnym etapie kariery przeszła nawet bardzo poważny kryzys.

"To był bardzo trudny czas". Tata Mai Chwalińskiej o depresji córki

Maja Chwalińska kilka lat temu zachorowała na depresję. Mówiła wprost, że granie w tenisa przestało ją cieszyć. Że straciła wiarę, że to wszystko ma sens.

Dramat, który przeżyła Maja Chwalińska i jej najbliżsi był tematem rozmowy w "Dzień Dobry TVN". Rodzice finalistki Roland Garros opowiedzieli, co wówczas przeżywali.

- Depresja jest chorobą podstępną. To był bardzo trudny czas. Całe szczęście, że mamy to już za sobą. Nie życzę żadnemu rodzicowi, żeby musiał przez to przechodzić - mówił Tomasz Chwaliński, tata Mai.

Po wielu otrzymanych ciosach Maja Chwalińska wreszcie się "odbiła". Ciężką pracą doszła do finału Roland Garros, czyli na absolutny tenisowy szczyt. Trudno wyobrazić sobie bardziej spektakularne z depresją i własnymi słabościami.

W dalszej części rozmowy rodzice Mai Chwalińskiej mówili, że są zadowoleni z tego, jak wielką sympatią wśród Polaków cieszy się ich córka.

Tomasz Chwaliński zapewnił, że jeszcze wczoraj wieczorem tenisistka była bardzo szczęsliwa i wyluzowana. W Paryżu odwiedziło ją kuzynostwo, z którym Maja spędziła czas. - Trochę się powygłupiali, było bardzo fajnie - zdradzał tata gwiazdy.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





Maja Chwalińska: Nie jestem przesądna, trenerzy już tak. Od trzech tygodni codziennie jedzą... [WIDEO] © 2026 Associated Press - zdjęcia