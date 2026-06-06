"Nie życzę żadnemu rodzicowi". Tata Mai Chwalińskiej tłumaczy, co się stało

Kacper Dąderewicz

Kacper Dąderewicz

Podczas sobotniego wydania programu śniadaniowego "Dzień Dobry TVN" miało miejsce łączenie z rodzicami Mai Chwalińskiej, którzy przebywają w Paryżu. Ewa Drzyzga i Krzysztof Skórzyński zapytali ich o trudny temat depresji, z którą w przeszłości mierzyła się tenisistka. Jej tata Tomasz ujawnił, co w tamtym okresie przeżywała cała rodzina. Na szczęście, z tego kryzysu udało się wyjść, a dziś świętować udział córki w finale Roland Garros.

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Maja ChwalińskaAnne-Christine POUJOULAT AFP

Maja Chwalińska to największa sensacja tego sezonu w kobiecym tenisie. Po raz pierwszy w historii kwalifikantka awansowała do wielkiego finału Roland Garros.

W ostatnim meczu turnieju Polka zmierzy się z młodą Rosjanką Mirrą Andriejewą. Pierwszy set rozpocznie się ok. godziny 15:00.

Polska tenisistka w tym roku spełniła swoje wielkie marzenie. Na wielki sukces sportowy na arenie międzynarodowej w seniorskim tenisie czekała wiele lat. Na pewnym etapie kariery przeszła nawet bardzo poważny kryzys.

"To był bardzo trudny czas". Tata Mai Chwalińskiej o depresji córki

Maja Chwalińska kilka lat temu zachorowała na depresję. Mówiła wprost, że granie w tenisa przestało ją cieszyć. Że straciła wiarę, że to wszystko ma sens.

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Dramat, który przeżyła Maja Chwalińska i jej najbliżsi był tematem rozmowy w "Dzień Dobry TVN". Rodzice finalistki Roland Garros opowiedzieli, co wówczas przeżywali.

- Depresja jest chorobą podstępną. To był bardzo trudny czas. Całe szczęście, że mamy to już za sobą. Nie życzę żadnemu rodzicowi, żeby musiał przez to przechodzić - mówił Tomasz Chwaliński, tata Mai.

Po wielu otrzymanych ciosach Maja Chwalińska wreszcie się "odbiła". Ciężką pracą doszła do finału Roland Garros, czyli na absolutny tenisowy szczyt. Trudno wyobrazić sobie bardziej spektakularne z depresją i własnymi słabościami.

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W dalszej części rozmowy rodzice Mai Chwalińskiej mówili, że są zadowoleni z tego, jak wielką sympatią wśród Polaków cieszy się ich córka.

Tomasz Chwaliński zapewnił, że jeszcze wczoraj wieczorem tenisistka była bardzo szczęsliwa i wyluzowana. W Paryżu odwiedziło ją kuzynostwo, z którym Maja spędziła czas. - Trochę się powygłupiali, było bardzo fajnie - zdradzał tata gwiazdy.

Tekstową relację z okazji finalu Roland Garros można śledzić na portalu Interia. Wystartowała ona już o godzinie 8:00 i potrwa aż do samego końca meczu.

Zawodniczka tenisowa wykonuje dynamiczny zamach rakietą podczas meczu, skupiona na grze, ubrana w jasnożółty bezrękawnik sportowy.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP
Tenisistka w żółtej koszulce z rakietą w dłoni uśmiecha się i unosi rękę w geście pozdrowienia podczas meczu.
Maja ChwalińskaAnne-Christine POUJOULAT AFP
Tenisistka w jasnym stroju trzyma rakietę i uśmiecha się z zamkniętymi oczami, wyrażając radość i ulgę po zakończonym meczu.
Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP


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