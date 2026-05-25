Nie będzie meczu Rybakiny z Rosjanką w drugiej rundzie. Demolka w Paryżu

Turniej główny wielkoszlemowego Roland Garros rozpoczął się w niedzielę, tego dnia swoje mecze rozegrały m.in. Magda Linette i Magdalena Fręch, które zameldowały się w drugiej rundzie paryskich zmagań. Również w niedzielę zapadły ważne rozstrzygnięcia dla Jeleny Rybakiny, która podobnie jak Iga Świątek, do gry wkroczy w poniedziałek.

Reprezentantka Kazachstanu do stolicy Francji przyjechała po rozczarowującym dla niej turnieju w Rzymie - urodzona w Moskwie tenisistka przez pierwsze rundy szła jak burza, deklasując rywalki, aż w ćwierćfinale ograła ją Elina Switolina. Rybakina w Paryżu chciałaby zajść dalej, wszak w tym roku na mączce wywalczyła już jedno trofeum, wygrała turniej WTA 500 w Stuttgarcie. Teraz na start wielkoszlemowej imprezy zmierzy się z Veroniką Erjavec. I wie już, jakie potencjalne rywalki czekają na nią na horyzoncie.

Roland Garros. Jelena Rybakina poznała potencjalne rywalki

Potencjalną rywalkę wiceliderki rankingu WTA w drugiej rundzie wyłonił mecz Anny Blinkowej z Juliją Starodubcewą. Starcie rozpocząło się od serwisu Rosjanki (99. w światowym zestawieniu), która od razu straciła podanie. Ukrainka po chwili też musiała bronić break pointów, ale wyszła z opresji, poszła zresztą za ciosem i prowadziła już 5:0. Wówczas, przy własnym podaniu, nie wykorzystała pierwszej piłki setowej. Blinkowa podbudowana tym faktem wygrała trzy kolejne gemy, zrobiło się 3:5, a końcówka zapowiadała się na bardzo wyrównaną.

Starobucewa ponownie miała piłki setowe, w ósmym gemie zmarnowała trzy pierwsze z nich. Przy czwartej już się nie pomyliła, po blisko godzinie gry triumfowała 6:3. W drugim secie już nie miała takich problemów z zaakcentowaniem swojej przewagi, partia zakończyła się deklasacją 6:1. Po 92 minutach gry Ukrainka zameldowała się w drugiej rundzie i to ona jest kolejną potencjalną rywalką Rybakiny. Tym samym wiadomo, że Kazaszka nie będzie miała okazji do rewanżu na Blinkowej, z którą do tej pory grała dwukrotnie i oba te mecze przegrała - po raz ostatni podczas Australian Open w 2024 roku.

Również w niedzielę zapadły inne z punktu widzenia Rybakiny ważne rozstrzygnięcia, wyłoniono m.in. jej potencjalne rywalki w trzeciej rundzie - Kazaszka, jeśli wygra swoje mecze, zmierzy się w niej z Hailey Baptiste lub Xiyu Wang. O czwartą rundę może z kolei zagrać m.in. z Soraną Cirsteą, która pokonała Ksenię Efremovą lub z Solaną Sierrą, która wyeliminowała Emmę Raducanu. Raducanu to mistrzyni US Open z 2021 roku, która z Rybakiną do tej pory grała dwa razy i w obu meczach ugrała zaledwie cztery gemy.

