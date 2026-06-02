Panie Tomaszu, wielkie gratulacje.

Tomasz Chwaliński: - Dziękuję bardzo, jesteśmy szczęśliwi. Nie wiem co powiedzieć. Żyjemy dalej, czekamy na następne mecze i w dalszym ciągu cieszymy się tym, co się stało i co się może jeszcze stać.

Kibicujecie razem z żoną, która inaczej niż pan radzi sobie z emocjami.

- Żona troszeczkę bardziej emocjonalnie podchodziła do meczów. Zresztą zawsze tak było, nawet śledząc meczem Mai w domu więcej się stresuje. Potrafi nieraz nawet nie oglądać, jak nie musi. Jak może, to szuka sobie jakiegoś innego zajęcia, a tylko sprawdza wyniki i wtedy się trochę mniej stresuje.

Dużo wyrzeczeń, dużo zainwestowanych pieniędzy. I był taki okres, kiedy chyba mieliście wątpliwości, ale przetrwaliście.

- Wątpliwości nie było żadnych. Maja zawsze miała ten plan i zawsze w to wierzyliśmy.

Jakie to uczucie, gdy siedział pan na korcie Philippe'a Chatriera, 15 tysięcy kibiców. A w pewnym momencie publiczność pokochała Maję. W pewnym momencie już nie tylko kibicowała Francuzce, ale oklaskiwała akcje Mai.

- Jestem dumny z córki, z całego tego wydarzenia. Rozpierała mnie duma. Zresztą jak zawsze, jak gra Maja.

Było tak, że nie namawialiście córki tak mocno do sportu, dając jej przestrzeń. Ona miała się bawić, miała to być radość skorzystania z uroków szeroko rozumianej kultury fizycznej. A stała się niezwykle twardym, dzielnym sportowcem.

- Tak, tenis był w ogóle wymysłem Mai. My ją tylko zachęcaliśmy do sportu. Była dzieckiem bardzo ruchliwym i sprawnym. Maja ćwiczyła karate, siatkówkę, w międzyczasie łączyła z tenisem. Wszelkie ruchowe sprawy. Tenis jej się spodobał, dlatego przy nim została. Pokochała to i do tej pory to trwa.

Maja gra inaczej. Nawet padło określenie wczoraj na konferencji prasowej, że jest odmieńcem. To oczywiście urokliwy opis tego, co robi. A co panu się najbardziej podoba z tego, co robi na korcie?

- Właśnie ta różnorodność. Dzisiejszy tenis, jak wszyscy wiemy, polega z reguły na sile. Na takiej bardzo dużej sile i szybkościach. Maja tych szybkości nie generuje, choć potrafi. Ale ona gra bardzo zróżnicowanie i bardzo ładnie dla oka. Bardzo fajnie się to ogląda, przynajmniej mnie.

Dzieci coś przyjmują z rodziców. Jak pan patrzy na Maję, co co przejęła od pana?

- Szczerze nie wiem. Nie wiem. Może też pasję do sportu. Ja zawsze lubiłem sport. Może nie trenowałem jakoś zawodowo, ale zawsze sport był obecny w moim życiu.

Maja wspomniała, że jest pan najbardziej pozytywną osobą, którą zna. Zawsze się pan uśmiecha. Co najbardziej potęgowało szczególnie w dzieciństwie tę wiarę w Maję?

- Ja myślę, że chyba każdy z rodziców wierzy w swoje dziecko. Ja dlatego jestem optymistą.

Nie było nawet chwili zwątpienia?

- Nie.

Nawet wtedy, kiedy Maja miała wszystkie swoje problemy, o których mówiła. I zdrowotne, i depresja.

- Staraliśmy się wspierać, ale Maja cały czas mówiła, że ona to kocha i będzie to robiła. My nie mieliśmy chwili zwątpienia. Zresztą jej bliscy trenerzy, każdy wierzył w nią. Naprawdę nie było żadnego zwątpienia.

Gdy przychodził ten jeden z najtrudniejszych momentów, czyli walka z depresja, to są momenty, gdy rodzic zaczyna trochę rozkładać ręce? Chiałby dziecku pomóc, a już nie znajduje sposobu...

- Tak, robi co może, a nie wie nawet, czy dobrze. Staraliśmy się być jak najbliżej. Maja już wtedy mieszkała w Bielsku. Dużo rzeczy było, że trzeba było nawet przy niej być. Chcielibyśmy być jak najbliżej.

I to państwo pierwsi zasugerowaliście, że tu musi być już pomoc kogoś z zewnątrz, czy sama Maja?

- Maja. Bardzo ciężko zresztą o depresji... Teraz są za miłe chwile, żeby rozmawiać o depresji. To jest temat rzeka, można o tym rozmawiać bardzo długo. Sami państwo wiecie, na pewno czytacie, wiecie, że depresja jest nieraz niezauważona nawet przez bliskich. Bardzo ciężko to zauważyć, bo takie osoby próbują to maskować.

Dopytuję dlatego, bo jeśli tę rozmowę będzie czytał ktoś, kto dziś jest w takim stanie i nie widzi choćby światełka w tunelu, to przykład Mai jest absolutnie namacalny.

- I pokazuje, że można wyjść. Można i miejmy nadzieję, że dużo osób będzie wychodziło. Tylko, że to jest ciężki temat.

Czy przed tym turniejem pojawiła się myśl, że to może być właśnie ten turniej?

- Nie, nie było tak. Znaczy widzieliśmy, że idzie wszystko do przodu. Maja coraz lepiej grała, czuła się coraz pewniej mentalnie. Wierzy w to, co robi, zawsze wierzyła, ale zaczynały być efekty. Skończyły się kontuzje od jakiegoś dłuższego okresu, więc spokojnie mogła przepracować z trenerami, przepracować okresy przygotowawcze i turnieje, w których szło raz lepiej, raz gorzej. Jednak cały czas szło do przodu. Aiedy to miało kliknąć, zaskoczyć, to tego nikt nie przewidzi. Na pewno nikt się nie spodziewał tutaj ćwierćfinału turnieju wielkoszlemowego.

Chciałbym jeszcze zapytać o pana, bo tak patrzę na pana spracowany dłonie.

- To jest choroba, zachorowałem na reumatoidalne zapalenie stawów.

Maja opowiadała, jak ciężko pracował pan i żona. Do życia nic jej nie brakowało, ale żeby utrzymywać całą karierę sportową zawodowej tenisistki, to było wyzwanie.

- Ja myślę, że karierę tenisową w naszym kraju "normalni ludzie" z średnimi zarobkami nie są w stanie od pewnego wieku sami pociągnąć. To jest bardzo drogi sport. Te wyjazdy... U nas też bardzo dużo się złożyło. Ja akurat przeszedłem na emeryturę, mogłem już jeździć z córką, co jakby obniżało koszty. Chyba tylko ktoś, kto naprawdę jest bardzo majętny, jest w stanie samemu to utrzymać bez sponsorów czy bez pomocy, jaką mieliśmy z klubu i właśnie od sponsorów.

Państwo sami też się zapożyczaliście? Braliście jakieś kredyty?

- Nie.

Menedżer Mai mówi, że na tym etapie to nawet milion złotych rocznie.

- Tak. Nie będę wnikał dokładnie, jakie kwoty są, ale są naprawdę duże koszty. Już nawet w juniorach można sobie policzyć same śmieszne wyjazdy, żeby jeździć po Europie, by się rozwijać już w wieku 14 lat. Tennis Europe, później ITF-y. To są wyjazdy na całe tygodnie.

A sponsorzy się w kolejce do juniorów nie ustawiają?

- Nie ustawiają się. Trzeba raczej szukać. Albo znaleźć mecenasów.

Pan powiedział mi już wcześniej, że zawsze widzi szklankę do połowy pełną. Jednak mając świeżo w pamięci te wszystkie wzloty i upadki, jest w panu nawet w tej chwili absolutnego szczęścia napierająca myśl, że znów może przyjść trudne doświadczenie i czy nie sprawi, że to wszystko się posypie?

- Strachu nie ma żadnego. Też wierzę w to, że się nie wysypie. A wzloty i upadki zawsze będą.

Maja i Iga są rówieśniczkami. Gdy Świątek tak niesamowicie wystrzeliła, córka patrzyła na to z jednej strony z radością, a drugą bolało go, że jest w cieniu?

- Na pewno też się cieszyła z Igą, że ona tak wyskoczyła. I nie ma co się oszukiwać, na pewno chciała jej dorównać. Razem grały w młodszych kategoriach wiekowych. Na pewno głośno tego może nie mówiła, ale chyba też chciała dorównać swojej koleżance i przyjaciółce.

O taki szczegół jeszcze chciałem zapytać. W kontekście Mai mówi się o Dąbrowie Górniczej i Bielsku-Białej. A czy prawdą jest, że ona urodziła się w Miechowie?

Prawdą jest. Chyba inaczej zostało podane w Wikipedii, a my już tego po prostu nawet nie prostowaliśmy. Mieszka całe życie w Dąbrowie, po prostu tylko urodziła się w Miechowie. Po urodzeniu mieszkała już w Dąbrowie.

Jakiś przypadek sprawił taki slot akcji?

- Żona pochodzi stamtąd i było tak, żeby też babcia była blisko. Dlatego chcieliśmy, by tam urodziła się Maja.

Jak wygląda baza treningowa Mai? Jest plan, by opuścić kraj i ruszyć do zagranicznych ośrodków zwłaszcza w miesiącach zimowych?

- Dlatego Maja już przeprowadziła się do Bielska. Proszę przyjechać do BKT i zobaczyć, jaka tam jest baza. Cztery korty dywanowe, kort hard. Można całą zimę trenować, jest cała baza razem z zapleczem. Nie mówię o otwartych kortach, ale ona ma tam wszystko na miejscu.

Oglądał pan już wcześniej tenis? A jeśli tak, to jaki rodzaj zawodników pan lubił?

- Ja zacząłem, gdy przekazów w telewizji było jeszcze mało, od pana Fibaka, Borga, McEnroe'a, Connorsa. Najbardziej kibicowałem Borgowi.

Wypatruje pan finał Rolanda Garrosa i wyobraża sobie, że jesteście teraz na kursie do czegoś absolutnie spektakularnego?

- To już jest spektakularne. A wypatruje na razie najbliższego meczu z Kalinską. I zobaczymy, co będzie dalej.

Menadżer Mai zapowiedział, że jak wygra finał, to wskoczy do Sekwany.

- Bardzo się cieszę, też to słyszałem. Ja będę mu kibicował, trzymał telefon i nagrywał. Jesteśmy umówieni, zrobię to.

A pan byłby gotowy na coś szaleństwo, jakąś totalną ekstrawagancję w takim scenariuszu?

- Pewnie tak, ale nie będę składał żadnych deklaracji. Coś się wymyśli, jeszcze jest czas.

Rozmawiał i notował Artur Gac, Paryż

Maja Chwalińska podbija korty Rolanda Garrosa

Maja Chwalińska





