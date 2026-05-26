Naomi Osaka na ustach świata. Sceny w Paryżu, znów to zrobiła

Pomimo, że Roland Garros trwa niecałe cztery dni, to już byliśmy świadkami kilku niespodziewanych odpadnięć. Ku uciesze polskich kibiców, dalej gra na przykład Iga Świątek, która niebawem powalczy o trzecią rundę imprezy. Powody do radości ma także jej były trener, Tomasz Wiktorowski. Szkoleniowiec prowadzący obecnie Naomi Osakę fetował awans swojej podopiecznej. Nie przyszedł on jednak tak łatwo jak Raszyniance. Japonka zmierzyła się z bardziej wymagającą Laurą Siegemund.

Niemka w pierwszym secie wygrała zaledwie trzy gemy, ale w kolejnym doprowadziła do tie-breaka. Obu paniom zabrakło pięciu minut do osiągnięcia dwóch godzin spędzonych na korcie, co przy panujących upałach w Paryżu byłoby morderczym wyzwaniem. Sprawy sportowe zeszły jednak na dalszy plan z powodu kolejnej odważnej decyzji Naomi Osaki. Gwiazda, podobnie jak podczas Australian Open, postanowiła zaszaleć ze stylizacją.

Strój Naomi Osakę zrobił furorę w Paryżu. To jeszcze nie koniec

Na kort Azjatka weszła w długiej czarnej sukni. Dopiero pod nią ukryła uniform meczowy. Strój zwracał na siebie uwagę, ponieważ błyszczał się od promieni słonecznych. Wrażenie robił także złoty kolor. "Zawsze jest ikoną mody" - od razu napisało konto The Tennis Letter w serwisie X. "Znów to zrobiła. Naomi Osaka, tym razem przed meczem z Laurą Siegemund, przykuła uwagę całego tenisowego i modowego świata wymyślną kreacją. Dziś czerń w połączeniu ze złotem" - dodał polski Eurosport.

Komentarzy ze strony kibiców oraz ekspertów było multum. Zdanie od siebie dodali nawet organizatorzy Rolanda Garrosa. "Osaka fit check" - ogłosili krótko, udostępniając film przedstawiający wchodzącą sportsmenkę na kort. Po zakończonym spotkaniu gwiazda otrzymała natomiast pytanie o swój strój. "Kojarzycie wszyscy jak wygląda Wieża Eiffla nocą, kiedy się mieni? Trochę czuję, że wyglądam jak ona" - powiedziała uśmiechnięta. I uśmiech zapewne nie zniknie z jej twarzy jeśli dalej będzie wygrywała. Kolejną potyczkę stoczy z Donną Vekić.

