Roland Garros 2026 bez dwóch zdań już w pierwszym tygodniu trwania tych wielkoszlemowych zmagań kilkukrotnie nas zaskoczył - w czwartek chociażby z zawodami pożegnała się światowa "jedynka" wśród panów, Jannik Sinner, a nazajutrz też nie zabrakło poważnych zwrotów akcji.

Z rywalizacją w stolicy Francji po pięciosetowym - i niemal pięciogodzinnym - starciu rozbrat zaliczył także Novak Djoković, który uległ nieugiętemu Joao Fonsece. Na tym jednak się nie skończyło jeśli mowa o naprawdę długich potyczkach.

Pięciosetówkę zaliczyli potem też chociażby Chaczanow i de Jong (triumfował drugi z wymienionych), a niemal na zakończenie dnia doszło też do pojedynku między Casperem Ruudem i Tommym Paulem.

Roland Garros: Potężny bój między Ruudem - Paulem. Niewiarygodne widowisko w Paryżu

Tutaj początkowo wszystko układało się po myśli Amerykanina, który pierwszego seta wygrał 6:4. Potem poszedł on za ciosem, ale nie przyszło mu już tak łatwo - w drugiej odsłonie zwyciężył po tie-breaku 7:6 (7-4).

Norweg z minuty na minutę nabierał pewności siebie i w końcu doszło do poważnego zwrotu - w trzecim i czwartym secie to on zatriumfował kolejno 6:4 i 7:6 (7-4).

To oznaczało zaś jedno - że kwestia awansu rozstrzygnie się - po raz kolejny tego dnia w Paryżu - w secie piątym. Pierwotnie Ruud szedł jak burza i wygrał pierwsze trzy gemy, ale oponent go doścignął i zaczęła się wymiana "cios za cios".

Ostatecznie, po nieco ponad 4 h i 45 minutach gry, reprezentant Norwegii odniósł sukces i wyeliminował rywala przy stanie 7:5. To był więcej niż imponujący powrót w jego wykonaniu.

Casper Ruud 3:2 Tommy Paul (4:6, 6:7 [4-7], 6:4, 7:6 [7-4], 7:5)

Tym samym zwycięzca w niedzielę zagra w czwartej rundzie z nikim innym jak... Joao Fonsecą. Czy znowu dojdzie do długiego thrillera?

