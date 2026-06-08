Najman wściekły po finale Chwalińskiej w Paryżu. Bezpardonowy atak
Maja Chwalińska po pięknej przygodzie we Francji przegrała w finale Roland Garros z Rosjanką Mirrą Andriejewą wynikiem 3:6, 2:6. Chwilę po zakończeniu rywalizacji na korcie występ Polki postanowił skomentować Marcin Najman. Popularny freak fighter nie szczędził słów krytyki wobec jej rywalki. Z jego ust padły naprawdę gorzkie słowa w kierunku rosyjskich sportowców.
Roland Garros 2026 oficjalnie dobiegł końca. Bez wątpienia jedną z największych rewelacji tegorocznej odsłony turnieju okazała się Maja Chwalińska. 24-letnia Polka rozpoczęła turniej od kwalifikacji do fazy głównej, a następnie jako pierwsza kwalifikantka w historii dotarła do wielkiego finału paryskiej imprezy.
Wszyscy Polacy do ostatnich sekund meczu finałowego pomiędzy Chwalińską a Mirrą Andriejewą wierzyli w sensacyjny sukces naszej reprezentantki. Tak się niestety nie stało. W ostatniej fazie turnieju to Rosjanka dyktowała tempo spotkania i bezproblemowo pokonała 24-latkę wynikiem 6:3, 6:2.
Po zakończeniu starcia jego wynik był szeroko komentowany w mediach. Zwycięstwo Rosjanki szczególnie nie spodobało się Marcinowi Najmanowi, który nie szczędził słów krytyki wobec państwa Władimira Putina.
Chwalińska przegrywa w Paryżu. Najman mówi wprost
Popularnemu freak fighterowi, a w przeszłości także profesjonalnemu pięściarzowi, nie spodobał się fakt, że rosyjscy tenisiści są dopuszczani do rywalizacji. Jego zdaniem ze względu na sytuację polityczną Rosja i Białoruś powinny być całkowicie wykluczone z tak prestiżowych turniejów.
- Turniej Rolanda Garrosa w 2026 r. wygrała Maja Chwalińska. Ruskie nie powinny mieć żadnego prawa rywalizować z cywilizowanym światem. Chyba że zmienią obywatelstwo, potępią zbrodniarza Putina. Jakim prawem ktoś w ogóle ruskie dopuszcza do takiej rywalizacji, do takiego szlachetnego turnieju, do takiej szlachetnej gry, jaką jest tenis? - rozpoczął Najman.
- Maja wygrała. Ruskie nie miały prawa w ogóle w tym wziąć udział. Ruskie niech grają same z Białorusią. To jest ich świat, ruski mir i niech tam sobie w tym świecie rywalizują. Maja, gratulacje - podsumował.
Warto jednak odnotować, że zarówno rosyjscy, jak i białoruscy tenisiści podczas występów na korcie nie reprezentują swoich krajów. Występują oni pod neutralną flagą i obowiązuje ich całkowity zakaz używania symboli narodowych.