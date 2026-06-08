Najman wściekły po finale Chwalińskiej w Paryżu. Bezpardonowy atak

Roland Garros 2026 oficjalnie dobiegł końca. Bez wątpienia jedną z największych rewelacji tegorocznej odsłony turnieju okazała się Maja Chwalińska. 24-letnia Polka rozpoczęła turniej od kwalifikacji do fazy głównej, a następnie jako pierwsza kwalifikantka w historii dotarła do wielkiego finału paryskiej imprezy.

Wszyscy Polacy do ostatnich sekund meczu finałowego pomiędzy Chwalińską a Mirrą Andriejewą wierzyli w sensacyjny sukces naszej reprezentantki. Tak się niestety nie stało. W ostatniej fazie turnieju to Rosjanka dyktowała tempo spotkania i bezproblemowo pokonała 24-latkę wynikiem 6:3, 6:2.

Po zakończeniu starcia jego wynik był szeroko komentowany w mediach. Zwycięstwo Rosjanki szczególnie nie spodobało się Marcinowi Najmanowi, który nie szczędził słów krytyki wobec państwa Władimira Putina.

Chwalińska przegrywa w Paryżu. Najman mówi wprost

Popularnemu freak fighterowi, a w przeszłości także profesjonalnemu pięściarzowi, nie spodobał się fakt, że rosyjscy tenisiści są dopuszczani do rywalizacji. Jego zdaniem ze względu na sytuację polityczną Rosja i Białoruś powinny być całkowicie wykluczone z tak prestiżowych turniejów.

- Turniej Rolanda Garrosa w 2026 r. wygrała Maja Chwalińska. Ruskie nie powinny mieć żadnego prawa rywalizować z cywilizowanym światem. Chyba że zmienią obywatelstwo, potępią zbrodniarza Putina. Jakim prawem ktoś w ogóle ruskie dopuszcza do takiej rywalizacji, do takiego szlachetnego turnieju, do takiej szlachetnej gry, jaką jest tenis? - rozpoczął Najman.

- Maja wygrała. Ruskie nie miały prawa w ogóle w tym wziąć udział. Ruskie niech grają same z Białorusią. To jest ich świat, ruski mir i niech tam sobie w tym świecie rywalizują. Maja, gratulacje - podsumował.

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Warto jednak odnotować, że zarówno rosyjscy, jak i białoruscy tenisiści podczas występów na korcie nie reprezentują swoich krajów. Występują oni pod neutralną flagą i obowiązuje ich całkowity zakaz używania symboli narodowych.

Maja Chwalińska w finale Roland Garros 2026 zagra z Mirrą Andriejewą JULIEN DE ROSA AFP

Marcin Najman Pawel Wodzynski/East News East News

Mirra Andriejewa wygrała Roland Garros 2026. Rosjanka pokonała Maję Chwalińską Mustafa Yalcin AFP





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