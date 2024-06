"Na pewno jestem bardzo szczęśliwa. To był trudny mecz. Gra (Mirra Andriejewa - przyp.red.) niewiarygodnie. Ma 17 lat. Jest taka konsekwentna. Stresowałam się przed meczem. Przegrałem z nią miesiąc temu. Pomyślałam: ' No dalej... Musisz się lepiej postarać .' Byłam zdenerwowana w pierwszym secie. Piłka za piłką. Odpoczywałam. Wiem, że na tym etapie trudno jest się zrelaksować . Cieszę się, że w końcówce udało mi się wygrać ten mecz" - wyznała zaraz po ostatniej piłce 28-latka.

Najbliższa rywalka Igi Świątek awansowała i ... zdobyła serce polskich kibiców

"Identyfikuję się z Polską, pewnie. Jak byłam mała, to co roku jeździłam do babci. Pamiętam dużo rzeczy z tamtego okresu"- wyznała i zaraz dodała w języku angielskim. - "Nie wiem, co więcej mogę powiedzieć. Mam z tamtego okresu wiele wspomnień" - oznajmiła.