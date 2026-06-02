Nagłe posunięcie ws. Mai Chwalińskiej. Plan skasowany. "Nie będzie ryzyka"

Jeszcze wczoraj, zgodnie z oficjalną rozpiską, opublikowaną na oficjalnej stronie Rolanda Garrosa dla mediów, plan jednoznacznie zakładał trening Mai Chwalińskiej. Największa sensacja tegorocznego turnieju była zaanonsowana na kort numer 29. Jej trening miał się rozpocząć o godzinie 12 i trwać przez godzinę.

Sytuację do góry nogami wywróciło załamanie pogody w Paryżu. To znaczy nie jest przeraźliwie zimno, ale spadło bardzo dużo deszczu. Rano opad był bardzo gwałtowny, w efekcie czego w kompleksie treningowym warunki stały się bardzo trudne.

W takiej sytuacji w teamie polskiej gwiazdy podjęto, jak się wydaje, jedyną słuszną decyzję. Przy mającej już siedem meczów w nogach 24-latki trzeba na nią chuchać i dmuchać, a nie podejmować zbędnego ryzyka. - Ze względu na zimno i deszcz stwierdzono, żeby nie ryzykować. A jednocześnie w tych warunkach nie przeciążać organizmu - przekazała Interii osoba z najbliższego otoczenia Chwalińskiej.

W tej sytuacji zawodniczka skupiła się tylko na treningu ogólnorozwojowym, który odbył się w sali na terenie Paris Jean-Bouin. Pieczę nad zajęciami miał spec od przygotowania fizycznego i motorycznego Maciej Ryszczuk, jedna z kluczowych postaci także w teamie Igi Świątek.

Z Paryża - Artur Gac





