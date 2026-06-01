Od ponad tygodnia oczy całego tenisowego świata zwrócone są na Paryż, gdzie obecnie odbyła się 125. edycja turnieju Rolanda Garrosa. W grze pojedynczej kobiet o główne trofeum z początku walczyły cztery reprezentantki Polski - Iga Świątek, Magdalena Fręch, Magda Linette i Maja Chwalińska. Ostatnia z pań zmagania w ramach wielkoszlemowej imprezy rozpoczęła kilka dni wcześniej. Brała ona bowiem udział w kwalifikacjach.

Po przebrnięciu przez kwalifikacje Chwalińska rozpoczęła grę o końcowe trofeum i mistrzowski tytuł. Już w pierwszej rundzie sprawiła nie lada sensację, pokonując w dwóch gemach mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng. W kolejnych meczach Polka odprawiła z kwitkiem Elise Mertens i Marię Sakkari, a 1 czerwca wywalczyła awans do ćwierćfinału, wyrzucając za burtę reprezentantkę gospodarzy, Diane Parry.

Po wygranej w czwartej rundzie Maja Chwalińska oficjalnie została ostatnią polską singlistką "na polu walki". Magdalena Fręch odpadła bowiem w drugiej rundzie, Magda Linette w trzeciej rundzie wyeliminowana została przez Igę Świątek, która z kolei znalazła się za burtą po meczu z Martą Kostiuk w czwartej rundzie.

Maciej Dowbor zachwycony Mają Chwalińską. Tak skomentował jej awans do ćwierćfinału w Paryżu

Zachwyceni niebywałymi popisami Mai Chwalińskiej na paryskich kortach są nie tylko dziennikarze stricte zajmujący się sportem. W samych superlatywach w ostatnich dniach na temat 24-latki wypowiadała się m.in. Monika Olejnik, a teraz awans Polki skomentował za pośrednictwem mediów społecznościowych Maciej Dowbor.

"Ta drobna dziewczyna właśnie weszła do Panteonu polskiego tenisa!! Jakby ktoś 2 tyg temu powiedział, że Maja Chwalińska będzie w 1/4 Rolanda Garrosa i będzie jedyną Polka na tym etapie turnieju to chyba uznano by go za wariata!!! Ale Ci, którzy śledzą jej karierę od lat wiedzą jak pracowitą, regularną i inteligentną tenisistką jest Maja!!! Po dzisiejszym zwycięstwie awansuje co najmniej do TOP50 światowego rankingu! A Maja dziś kolejnej tenisistce obrzydziła tenisa na wiele tygodni" - stwierdził (oryginalna pisownia - przyp. red.).

Maja Chwalińska w ćwierćfinale turnieju Rolanda Garrosa zmierzy się z Rosjanką, Anną Kalinską. Poczynania naszej zawodniczki śledzić można na bieżąco na stronie Interii.

