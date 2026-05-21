Mistrzyni z Osaki też nie dała rady. Czwarta Polka zagra w Roland Garros

Na godz. 14 organizatorzy Rolanda Garrosa zaplanowali losowanie głównych drabinek w rywalizacjach pań i panów, ale nawet po ceremonii niektóre miejsca pozostaną puste. W każdej z nich co najmniej po 16, choć z czasem, po ewentualnych wycofaniach, mogą zdarzyć się dalsze korekty. To miejsca dla uczestniczek i uczestników kwalifikacji, choć ich nazwiska znajdą się w owych drabinkach dopiero w piątek, już po zakończeniu ostatnich spotkań.

Maja Chwalińska dwukrotnie grała w Wielkich Szlemach - w Wimbledonie (2022) i Australian Open (2025) przeszła wszystkie trzy rundy kwalifikacji. W Paryżu, na mączce, to się nie udało. Mimo że to jej ulubiona nawierzchnia, nie niej wygrała trzy turnieje rangi WTA 125. A próbowała już trzykrotnie, dwa razy była nawet rozstawiona. I nawet wtedy nie docierała do finału tych kwalifikacji.

Teraz zaś Chwalińska dostała w drabince ósmy numer rozstawienia - w teorii była faworytką w każdej z trzech rund. Te dwie pierwsze przeszła w imponującym stylu - Francuzkom Alice Rame i Carole Monnet oddała łącznie cztery gemy. jak wyliczyli statystycy z profilu "Jeu, Set et Maths", została szóstą zawodniczką w XXI wieku, której udała się taka sztuka, licząc pełne mecze.

A dokonały tego m.in. dwie późniejsze finalistki, z kolejnych lub wcześniejszych edycji (Marketa Vondrousova i Sara Errani) oraz jedna półfinalistka (Kiki Bertens). A każda z tej piątki wygrała mecz w finale kwalifikacji.

Maja Chwalińska w Paryżu. Roland Garros 2026

Dziś rywalką Polki na korcie numer 6 była Holenderka Suzan Lamens, która w ostatnim roku dwukrotnie mierzyła się z Igą Świątek. I wygrała nawet seta w US Open. Z Chwalińską rywalizowała w lutym w Oeiras, Polka wygrała tamto spotkanie w hali, na twardej nawierzchni, dość wyraźnie. Choć to Holenderka była już znacznie wyżej w światowym rankingu, a w dorobku ma tytuł WTA 250 z Osaki (2024), to jednak jeszcze jedna rzecz wskazywała na naszą zawodniczkę. Mecz Chwalińskiej z Monnet trwał w środę 67 minut - i to wliczając czas na przerwę toaletową dla Francuzki oraz czas na pomoc medyczną w drugiej partii. A Lamens męczyła się przez trzy godziny i 20 minut w zaciętym boju z Rumunką Iriną-Camelią Begu.

To mogło mieć znacznie w dalszej części spotkania.

Roland Garros 2026. Maja Chwalińska kontra Suzan Lamens w finale kwalifikacji

O ile spotkania z Rame czy Monnet Polka zaczynała wybitnie, od razu wygrywając po kilka gemów z rzędu, a całe sety 6:0, to dziś to wszystko potoczyło się inaczej. To Holenderka od razu przeszła do ofensywy, przełamała Chwalińską - i to do zera. Raczej nie należało z tego wyciągać jeszcze większych wniosków. Może poza takim, że Lamens będzie chciała szybko kończyć swoje akcje. I nic dziwnego, miała pewnie świadomość, że niecałą dobę wcześniej grała o ponad dwie godziny dłużej.

Polka szybko tę stratę odrobiła, ale o jakiejś dominacji nie było mowy. Maja grała jakby trochę za pasywnie, pozwalała mocniejszej fizycznie rywalce atakować z góry na dół, przyspieszać akcje. A tym okresie Holenderka jeszcze dobrze biegała do skrótów. I sama potrafiła nimi odpowiedzieć.

Maja Chwalińska

Sytuacja z perspektywy Polki trochę skomplikowała się w siódmym gemie. Chwalińska obroniła się przed przełamaniem, skończyła obronną akcję trafieniem w linię. Za drugim razem już to się jednak nie udało - Lamens zbiegła do siatki, nie dała się minąć. Prowadziła 4:3, miała nowe piłki w swoim gemie serwisowym.

I od razu Polka odpowiedziała re-breakiem, po długim gemie i swojej czwartej szansie.

Ostatecznie o losach seta decydował tie-break, obie miały już w nogach 64 minuty rywalizacji. Lamens grała zdecydowanie mocniej, tę siłę było widać także w prędkościach serwisów (160 km/godz. u niej przy pierwszym podaniu, 140 u Polki), ale w tych kluczowych momentach górę wzięły spryt i dokładność Chwalińskiej. To ona triumfowała w trzynastym gemie 7-4.

Do French Open pozostał więc jeszcze jeden krok.

Suzan Lamens, Stade Roland Garros 2026

I już na początku tego drugiego seta wydawało się, że Lamens powoli ma dość biegania. Chwalińska przełamała ją, ale Maja nie poparła jednak tego własnym gemem serwisowym. A za chwilę doszło do powtórki.

Tych przełamań była cała masa, liczyło się to, która jako pierwsza zdoła utrzymać własny serwis. I to udało się Holenderce, mimo trzech break pointów Chwalińskiej. Jeszcze w dość brutalny dla Polki sposób, bo miała piłki w ataku na równowagę, a ostatecznie nieudany lob dał szansę na kończącego smecza rywalce.

Mało tego, kolejny gem był równie dramatyczny, a zakończył się tak samo. Znów zaciśniętą pięścią Lamens, mimo że Chwalińska miała aż cztery okazje na 4:4. A tak przegrywała już 3:5, finał tej partii był już bardzo blisko.

A tymczasem Polka złapała znów świetny moment, który pozwolił jej wrócić do rywalizacji. I to bez większego stresu. Wyrównała na 5:5, a później dołożyła dwa brakujące gemy. Lamens była już za bardzo zdenerwowana, by toczyć równorzędną grę. A tę irytację przekładała na nieudane zagrania.

Po 145 minutach szwedzka arbiter Louise Engzell zakończyła mecz - Chwalińska wygrała 7:6 (4), 7:5. Swoją pierwszą rywalkę w głównej drabince pozna w piątek. A zagra w niedzielę, poniedziałek lub wtorek.

Maja Chwalińska, Paryż 2026

Suzan Lamens





