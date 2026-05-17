Mistrzyni z Osaki na drodze Polki. Znamy drabinkę Roland Garros

W najbliższym tygodniu, już po zakończeniu Internazionali d'Italia, większa część tenisowego touru stawi się już w stolicy Francji - 128 zawodniczek rozpocznie kwalifikacje do drugiego w sezonie Wielkiego Szlema. A inne, te z najlepszej dziesiątki, będą w większości przygotowywać się już do zasadniczej fazy rywalizacji. Włącznie z Igą Świątek, która w Rzymie zanotowała najlepszy występ w tym sezonie - dotarła do półfinału.

Owszem, w kalendarzu WTA na ten tydzień są dwa turnieje głównego cyklu - rangi 500 w Strasburgu i 250 w Rabacie, ale to szansa na punkty głównie dla zawodniczek z drugiego szeregu. Z najlepszej dziesiątki będzie tam tylko Victoria Mboko - 19-latka z Kanady wycofała się jednak wcześniej z Rzymu, a teraz zaczęła okres próbnej pracy z Wimem Fissettem.

Na Stade Roland Garros od kilku dni są zaś trzy Polki: Maja Chwalińska, Katarzyna Kawa i Linda Klimovicova. Ta pierwsza wygrała wiosną turniej WTA 125 w Oeiras, druga triumfowała w imprezie tej rangi w Chinach, a Klimovicova dotarła w Portugalii do półfinału. Każda z nich ma realną szansę, by dołączyć do Świątek, Fręch i Linette w głównej drabince. Aby tak się stało, muszą wygrać po trzy spotkania. Ostatnio w Melbourne ta sztuka udała się Lindzie.

Najważniejsze losowanie odbędzie się w Paryżu w najbliższy czwartek o godz. 14 - wtedy swoją ścieżkę do piątego tytułu w stolicy Francji pozna Iga Świątek. Po bardzo dobrym występie w Rzymie będzie jedną z kandydatek do tytułu, choć - tak się wydaje - teraz ta lista będzie dłuższa niż w poprzednim sezonie. Zwłaszcza po znakomitych występach Ukrainek: Marty Kostiuk (Rouen i Madryt) oraz Eliny Switoliny (Rzym).

W niedzielę odbyło się zaś losowanie kwalifikacji. Tu z ósemką rozstawiona została Maja Chwalińska - 24-latka zacznie od starcia z Alice Rame z Francji, numerem 192 na liście WTA. Reprezentantka Polski będzie zdecydowaną faworytką starcia z 28-letnią rywalką. W finale może jednak czekać Suzan Lamens, tenisistka, która triumfowała już w głównym cyklu WTA w zawodach rangi 250 w Osace. W lutym Chwalińska ograła ją w Oeiras dość gładko - 6:1, 6:2. Ostatnio Holenderka zawodziła, pytanie jednak, czy Maja zdołała wykurować się po ostatnich problemach zdrowotnych w Parmie.

Rozstawiona została też Katarzyna Kawa - z numerem 26. Doświadczona zawodniczka rodem z Krynicy Zdroju zacznie zmagania od potyczki z Amerykanką Ayaną Akli - i też nie powinna mieć większych problemów. W tej części drabinki na drodze Kawy do głównej fazy turnieju może stanąć w finale Lulu Sun. Nowozelandka to ćwierćfinalistka Wimbledonu z 2024 roku, ale na mączce przegrała wszystkie cztery starcia w ostatnich tygodniach.

Trudniejszą przeprawę może mieć Linda Klimovicova. Ona nie została rozstawiona - zacznie od meczu z 21-letnią Serbką Lolą Radivojevic (nr 32). A później może zmierzyć się z podopieczną Fissette'a z reprezentacji Belgii Greet Minnen, wreszcie w finale - z Mayar Sheriff bądź Martiną Trevisan.

