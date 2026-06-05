Mistrzyni Wimbledonu rozpływa się nad Chwalińską. Zestawiła ją z legendami

Michał Chmielewski

Michał Chmielewski

Naprawdę trudno opisać to, czego Maja Chwalińska dokonała w Paryżu. Reprezentantka Polski zagra w finale Roland Garros. W czwartek pokonała Dianę Sznajder. Na przestrzeni całego turnieju nasza reprezentantka prezentuje dosyć unikatowy styl gry, o którym rozmawiają eksperci. - Ona jest całkowitym przeciwieństwem - mówi Marion Bartoli, mistrzyni Wimbledonu.

Kobieta w sportowej bluzie bije brawo; w rogu tenisistka z rakietą i uśmiechem na twarzy.
Marion Bartoli, Maja ChwalińskaMATTHIEU MIRVILLE / MATTHIEU MIRVILLE / DPPI VIA AFP / JULIEN DE ROSA / AFPAFP

- To jest jak sen. Wciąż nie wiem, co się dzieje. Nie wiem, co powiedzieć - mówiła Maja Chwalińska po ograniu Diany Sznajder 7:6 (4), 6:4 w półfinale Roland Garros. Właściwie moglibyśmy napisać to samo. 24-latka dokonuje rzeczy historycznej, wyjątkowej, niebywałej.

I robi to wszystko, mając zaledwie 164 cm wzrostu i styl gry, który odbiega od tego prezentowanego przez elitę damskiego touru. Urodzona w Miechowie zawodniczka nie stawia na przesadną siłę, choć i ta czasami pojawia się przy niektórych jej uderzeniach. Woli grać kombinacyjnie, mądrze, wykorzystywać całą geometrię kortu.

Marion Bartoli zachwycona stylem gry Mai Chwalińskiej

Nie uczestniczy w "wyścigu chartów" na to, kto zagra szybszy forhend. Woli podnieść piłkę na końcową linię, zaskoczyć rywalkę skrótem, sprytnym slajsem. W ten sposób Polka dotarła do finału Roland Garros, w którym zmierzy się z Mirrą Andriejewą.

O charakterystycznym i na swój sposób unikatowym stylu Chwalińskiej podczas programu na kanale Prime Video Sport France opowiadała Marion Bartoli. To mistrzyni Wimbledonu z 2013 roku.

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- Graliśmy przeciwko takim zawodniczkom, bo w naszych czasach nie było ich zbyt wiele - zawodniczek o pięknych dłoniach, grających uderzeniami po krosie, drop shotami, jak Martina Hingis czy Patty Schnyder. Zawodniczek, które, mimo odmiennej budowy ciała, były bardziej zdolne do wyrażania wielu różnych stylów gry - rozpoczęła, mając na myśli Polkę.

- Ostatecznie wszyscy byliśmy trochę sfrustrowani, mówiąc: - Teraz to tylko jeden styl gry: uderzaj z maksymalną siłą, miej mocny serwis. I, mówiąc w ten sposób, jeśli nie pasujesz do tego schematu, nie masz szans na dotarcie do finału ani wygranie turnieju wielkoszlemowego - kontynuowała, tłumacząc swoją myśl. 41-letnia Francuzka była zwyczajnie zachwycona tym, że w tourze pojawiła się tenisistka o innej charakterystyce. Taka, która sposobem potrafi ogrywać lepszych - na papierze - od siebie.

- Ona jest całkowitym przeciwieństwem (…). Co za absolutnie niezwykła historia, naprawdę cieszę się szczęściem tej dziewczyny, która rzuciła tenis, która popadła w depresję… Nigdy nie jest za późno na nowy początek - podsumowała.

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Maja Chwalińska awansowała do decydującej rundy eliminacji do turnieju WTA 250 w MeridzieFoto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP
Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaFoto Olimpik/Nur Photo via AFPAFP
Tenisistka w jasnożółtym stroju z rakietą, uśmiechnięta i machająca dłonią, na korcie podczas meczu.
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP


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