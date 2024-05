Mistrzyni Wimbledonu pokazała moc, potrzebowała tylko 74 minut. Świątek na horyzoncie

Z kolei w siódmym gemie to Vondroušova wyszła z opresji, broniąc dwóch break pointów, by następnie zakończyć partię swoim zwycięstwem 6:1.

Roland Garros. Marketa Vondroušova lekkie problemy miała tylko w II secie

Vondroušova ma z pewnością ambiwalentne odczucia co do turnieju w Paryżu, ponieważ była w nim co prawda w finale, w 2019 roku, kiedy przegrała w decydującym meczu z Australijką Ashleigh Barty, innym razem dotarła do czwartej rundy, ale tak to odpadała już w pierwszej labo drugiej.