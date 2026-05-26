Mistrzyni świata odpada z Roland Garros. Wspaniały debiut Rosjanki w Paryżu

Alina Korniejewa to zawodniczka mocno związana z Akademią Rafaela Nadala. W 2023 roku zdobyła dwa wielkoszlemowe tytuły w gronie juniorek. Wygrała zarówno Australian Open, jak i Roland Garros. Sezon później po raz pierwszy zobaczyliśmy ją w głównych zmaganiach na poziomie zawodowym - po tym, jak przeszła przez eliminacje w Melbourne. Od tamtej pory Rosjanka miała problem z dostaniem się do najważniejszych imprez w tenisowym kalendarzu. Przełom nastąpił w trakcie tegorocznego Roland Garros. 18-latka przebrnęła przez kwalifikacje, tracąc w nich tylko jednego seta.

Dzięki temu zagwarantowała sobie debiut w głównej drabince wielkoszlemowych rozgrywek w Paryżu - blisko 36 miesięcy po tym, jak sięgała po tytuł w gronie juniorek. W pierwszej rundzie trafiła na jedną z najwyżej nierozstawionych zawodniczek. Mowa o plasującej się na 38. miejscu w rankingu Elisabeccie Cocciaretto. Kilkanaście dni temu Włoszka mierzyła się z Igą Świątek w trzeciej rundzie WTA 1000 w Rzymie. Dwukrotna mistrzyni świata w rozgrywkach BJK Cup zdołała ugrać w meczu z Polką zaledwie gema. Dziś reprezentantka Italii przystępowała do spotkania w innej roli, była faworytką w potyczce ze 117. rakietą świata.

Roland Garros: Alina Korniejewa kontra Elisabetta Cocciaretto w pierwszej rundzie

Mecz rozpoczął się znakomicie z perspektywy Korniejewej. Już na "dzień dobry" przełamała rywalkę. Po zmianie stron podwyższyła prowadzenie i zrobiło się 2:0 dla Rosjanki. Cocciaretto zagościła na tablicy wyników po zaciętym trzecim gemie i w następnych minutach próbowała odrabiać stratę. Alina jednak na to nie pozwalała - co więcej, w trakcie siódmego rozdania 18-latka zgarnęła kolejnego breaka i przy stanie 5:2 podawała po zwycięstwo w premierowej odsłonie. Na koniec seta zobaczyliśmy dalszy ciąg festiwalu przełamań. Panie odebrały sobie serwis po razie, co i tak działało korzystnie z perspektywy 117. zawodniczki świata. Ostatecznie kwalifikantka triumfowała w partii 6:3.

W drugiej części pojedynku na pierwszego breaka trzeba było zaczekać aż do czwartego gema. Wtedy Elisabetta nie wykorzystała prowadzenia 30-15 przy swoim podaniu. Pozwoliła uciec Rosjance, która przed zmianą stron wyszła na 4:1. Dwukrotna mistrzyni świata z rozgrywek BJK Cup próbowała gonić rezultat, miała w sumie dwa break pointy w trakcie siódmego rozdania. Finalnie to jedno przełamanie z czwartego gema przesądziło o zwycięstwie Korniejewej bez straty seta. Po 83 miutach rywalizacji Alina zapewniła sobie triumf 6:3, 6:3 w debiucie w głównej drabince paryskiego Szlema.

W drugiej rundzie dojdzie do rosyjskiej batalii, bowiem przeciwniczką 18-latki będzie rozstawiona z "22" Anna Kalinska. Starsza z zawodniczek wyeliminowała dzisiaj półfinalistkę ubiegłorocznego Roland Garros - Lois Boisson. Dla Francuzki porażka 2:6, 2:6 ma bardzo negatywne skutki. Z 43. pozycji w światowym rankingu może spaść nawet poza TOP 150. W nieoficjalnym zestawieniu "na żywo" plasuje się obecnie na 148. miejscu.

Główne zmagania podczas Roland Garros potrwają do 7 czerwca. Najważniejsze informacje dotyczące imprezy można śledzić za pomocą specjalnej zakładki na stronie Interii.

Alina Korniejewa AFP

Elisabetta Cocciaretto Foto Olimpik / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP





Jannik Sinner - Andrey Rublev. Skrót meczu Polsat Sport