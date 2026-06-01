Już po losowaniu drabinek Rolanda Garrosa było jasne, że Igę Świątek czeka bardzo ciężka przeprawa, by powtórzyć choćby ubiegłoroczny półfinał. A przecież wtedy nie obroniła tytułu po trzech kolejnych mistrzostwach wywalczonych na Court Philippe Chatrier. Udało się uniknąć starcia w trzeciej rundzie z Jeleną Ostapenko, bo Łotyszkę zatrzymała dwa dni wcześniej Magda Linette. Ale już nie udało się ominąć starcia z Martą Kostiuk.

Ukraińska podopieczna polskiej trenerki Sandry Zaniewskiej jeszcze w połowie kwietnia była 28. zawodniczką w światowym rankingu, do turnieju w Paryżu przystępowała już jako WTA 15. To efekt kapitalnych występów w Rouen i Madrycie, wygrała oba te turnieje, później świadomie wycofała się z gry w Rzymie i Strasburgu. W stolicy Francji grała więc wypoczęta, męczyła się w drugiej rundzie z Katie Volynets, ale ostatecznie dotarła jednak do potyczki ze Świątek. I pokonała polską czterokrotną mistrzynię z tych kortów 7:5, 6:1, całkowicie dominując w końcowej fazie meczu.

Niedługo po zakończeniu tego starcia Kostiuk poznała swoją kolejną rywalkę. I tu też nie było niespodzianki, bo choć Elina Switolina przegrała pierwszego seta w meczu z Belindą Bencic, to jednak ostatecznie wygrała 4:6, 6:4, 6:0. W 1/4 finału dojdzie więc do starcia tenisistek, które wcześniej wygrały dwie największe imprezy na mączce, przygotowujące niejako do Garrosa. Kostiuk triumfowała w Madrycie, Switolina zaś - w Rzymie.

Tuż po godz. 12.30 organizatorzy turnieju opublikowali plan spotkań na wtorek - tym razem żaden mecz pań nie trafił do sesji nocnej na Court Philippe Chatrier. Niemniej oba ćwierćfinały kobiece w dolnej połowie drabinki odbędą się właśnie na tym największym stadionie w całym kompleksie Roland Garros.

O godz. 11 rozpocznie się spotkanie Mirry Andriejewej z przeżywającą drugą młodość Soraną Cirsteą, która przecież już w Rzymie pokazywała kapitalny tenis, ograła m.in. Arynę Sabalenkę. A w Paryżu rozbiła 6:0, 6:0 Solanę Sierrę, też świetną w ostatnim czasie na mączce.

Gdy one skończą swoją potyczkę, na korcie pojawią się Kostiuk i Switolina, zapewne w okolicach godz. 12.30 - 13.00. Chyba że mecz Rosjanki z Rumunką wydłuży się do trzech setów, wówczas nastąpi to później. Gdy zostanie wyłoniony już skład półfinału kobiet, do gry przystąpią mężczyźni. Najpierw na Chatrierze odbędzie się mecz Rafael Jodar - Alexander Zverev, a w sesji nocnej, po godz. 20.15, Jakub Mensik - Joao Fonseca.

A co z Mają Chwalińską? Jeśli Polka awansuje do 1/4 finału, swój mecz rozegra dopiero w środę. Oba półfinały zaplanowano na czwartek, kobiecy finał singla - na sobotę.

