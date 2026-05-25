Maja Chwalińska bohaterką Paryża. - Jej historia, to materiał na dobrą książkę. Ileż to razy rzucała tenis, a potem wracała. Leczyła się z depresji, ale ktoś wyciągał do niej rękę i podejmowała kolejną próbę. A teraz? Teraz już nikt jej nie zlekceważy - mówi Lech Sidor, autor kanału Trzeci Serwis na YouTube.

Pycha i zarozumiałość. To zgubiło Chinkę

Mało kto wierzył, że Chwalińska poradzi sobie z mistrzynią olimpijską Qinwen Zheng. I to pomimo tego, że Chinka nie jest w tej topowej formie, w jakiej była w sezonie 2024. - Możliwe były dwa scenariusze tego meczu. Chinka jest zbyt pewna siebie, więc brałem pod uwagę to, że wyjdzie na kort, nawet nie oglądając wcześniejszych spotkań Mai. Trochę na zasadzie, że ona jest 114, to wyjdę i ją zmiażdżę. I ta pycha i zarozumiałość ją zgubiły - zauważa Sidor.

W meczu Chwalińskiej z Zheng był tylko jeden taki moment, gdzie można się było obawiać o korzystny wynik dla Polki. - Było 4:1 dla Mai w pierwszym secie i wtedy Chinka złapała drugi oddech i doprowadziła do 4:4. To był ten punkt zwrotny. Jakby Zheng wyszła wtedy na prowadzenie, to Chwalińska już by tego nie wygrała. Tak się nie stało, a w drugim secie Chinka obraziła się na cały świat i stąd te 6:0 dla Chwalińskiej - przekonuje nasz rozmówca.

"Z Mają Chwalińską jest teraz trudniej wygrać"

Sidor bał się jednak tego scenariusza, że Zheng zdominuje Polkę fizycznie. - I nie pozwoli jej grać tych świderków i nie da się nabrać na rotację. A jednak tego nie zrobiła, dała się nabrać i wynik jej odjechał. W drugiej rundzie z Mertens już tak jednak nie będzie. Ona nie zlekceważy Mai, popatrzy na to, jak gra Polka i się postawi.

Nie znaczy to jednak, że Chwalińska stoi na straconej pozycji i ten najbliższy mecz będzie końcem jej przygody z Roland Garros. - Z Mają, jest teraz trudniej wygrać. Po turniejach WTA 125 jest nabuzowana energią i groźna dla każdego. Zwłaszcza dla tych przebijaczy. Grając z Mają, trzeba zejść z mocą o 50 procent i być cierpliwym - analizuje ekspert.

Stać ją na wygrane z Sabalenką i Rybakiną

Zdaniem Sidora Chwalińska może nie tylko wskoczyć do setki, ale i też stać się taką zawodniczką z przedziału miejsc 30-60, która na dokładkę, dwa lub trzy razy w roku sprawia olbrzymie niespodzianki. - Jak się już tam zadomowi, to stać ją na to, żeby ograć Sabalenkę, czy nawet Rybakinę. Zasadniczo widzę 10-15 zawodniczek, których Maja, ze względu na ich styl grania nie przeskoczy. Tu mam na myśli choćby Świątek. Natomiast jest 50 takich dziewczyn, które Maja może łatwo rozregulować. Chodzi mi o te, co nie są wybitne tenisowo, z taktyką też u nich różnie bywa i taka Maja, która potrafi zaryzykować, podbiec do siatki czy zagrać pół loba, może ich zaskakiwać.

Najważniejsze, że Chwalińska popracowała nad fizycznością. - Tu jest poprawa, jest bardziej zbudowana. Jakby ktoś się w końcu zorientował, że to ma znaczenie, bo nie można budować formy, grając od kontuzji do kontuzji. A z Mają to zawsze było tak, że jak nie plecy, to nadgarstki, a w najlepszym razie coś sobie naciągnęła. Przy tej słabszej fizyczności ona grała dwa, trzy fajne mecze i coś się kończyło. Teraz wygląda na tyle dobrze, że nie można jej skreślać po kilku spotkaniach, czyli jeszcze coś dobrego może ją w Paryżu spotkać. I nie tylko tam - kwituje Sidor.

Maja Chwalińska Robert Prange Getty Images

Elise Mertens DENNIS AGYEMAN/DPPI AFP

Qinwen Zheng walczyła z Antonią Ruzic o awans do trzeciej rundy WTA 1000 w Indian Wells





