Menedżer Polki straszy mistrzynię olimpijską. "Wtedy jest najbardziej niebezpieczna"

Dariusz Ostafiński, Interia: Długo Maja Chwalińska czekała na rywalkę, a teraz chyba wielkiej radości nie ma, bo trafiła jej się wielka gwiazda. Qinwen Zheng dwa lata temu na kortach Roland Garrosa została mistrzynią olimpijską.

Piotr Szczypka, menedżer Mai Chwalińskiej: To turniej wielkiego szlema, tu nie ma słabych zawodniczek. Oczywiście były też takie mniej wymagające, ale niestety, czy stety, dostała Maja rywalkę z tej górnej, by nie rzec najwyższej półki.

"Światełko w tunelu. Zheng wraca po kontuzji"

I co?

- Trzeba grać. Zobaczymy, co nam los przyniesie. To nie jest też tak, że Zheng jest teraz w tej najbardziej topowej formie. Jest dobra, bardzo dobra, ale wraca po kontuzji, więc to jest dla nas jakieś światełko w tunelu.

Nie twierdzę, że nie.

- Oczywiście mamy świadomość, że marne to pocieszenie, bo to mistrzyni olimpijska i nie tak dawno czwarta rakieta na świecie. Zatem trudne i wymagające zadanie przed Mają. Jednak ona już nie raz udowodniła, że z tymi wielkimi gwiazdami potrafi grać. Przed nią kolejne fajne spotkanie na pięknym korcie. Na pewno będzie to ważne doświadczenie.

"Maja potrafi z takimi grać". Menedżer Chwalińskiej dobrej myśli przed meczem z Chinką

Jakbyśmy mieli ocenić szanse, to pewnie powiedzieliśmy 90 do 10 dla Zheng, ale zakładam, że wy tak nie myślicie.

- Kobiecy tenis jest nieprzewidywalny. Czasem tak zwana dyspozycja dnia decyduje o wszystkim. My dopiero przed chwilą dowiedzieliśmy, że Maja gra z Chinką, ale już zbieramy informacje i szykujemy się na mecz, w którym chcemy zaskoczyć. Rywalka jest szybka, ofensywna, ale Maja potrafi z takimi grać. Ja wręcz myślę, że Chince nie będzie za bardzo odpowiadał styl Mai, która potrafiła zaskoczyć Switolinę czy Sakkari, więc może uda się też z Zheng.

Po tych trzech meczach kwalifikacyjnych Maja jest chwalona za inteligentną grę kombinacyjną.

- Od zawsze tak gra i dlatego jest niewygodna dla rywalek. Powiedziałbym, że nikt w tourze nie gra tak, jak Maja. Przeciwniczkom w meczach z nią trudno jest złapać rytm. Zwłaszcza jak jest w formie, a teraz jest. Chinka będzie się musiała namęczyć, nabiegać, i nie wie, jak to się skończy. Jasne Maja nie bije mocno, ale też nie przeszkadza jej to, że inne to robią. Na trawie wygrała z Coco Vandeweghe, a przecież to jedna z najmocniej bijących na świecie. Dlatego opracujemy taktykę i Maja powalczy. Trzy mecze wygrała, dobrze się czuje, teraz sobie jeszcze odpocznie po tym ostatnim trudnym meczu z Lamens, gdzie była zestresowana stawką i zobaczymy, co się stanie w poniedziałek.

Wygrana z Lamens pomogła Chwalińskiej

To ja jeszcze powiem, że trudne mecze budują zawodniczki.

- Ta wygrana z Lamens na pewno jest na duży plus, choć to nie był jej najlepszy mecz w karierze. Słaby też nie, ale trudny ze względu na oczekiwania samej Mai. Bardzo chciała wygrać i wejść do turnieju głównego, dlatego tyle ją to kosztowała.

Czyli w poniedziałek wyjdzie na kort silna i zmotywowana.

- Na pewno się nie wystraszy. Faworytką nie będzie, ale może dzięki temu uda jej się złapać większy luz. Wtedy jest najbardziej niebezpieczna. Dzięki temu luzowi postawiła się Switolinie. Nie wygrała, ale miała piłki setowe.

Jakby wygrała z Chinką, to wyrówna swój najlepszy wynik z wielkiego szlema.

- Tak. Była w drugiej rundzie w Wimbledonie po zwycięstwie z Siniakovą i jakby teraz pokonała Zheng, to powtórzyłaby tamten wynik, czyli wskoczyłaby do drugiej rundy.

To największe marzenie polskiej tenisistki

A wskoczyłaby do setki, o której tak bardzo marzy?

- Jakby teraz nie liczymy tego wszystkiego, ale pewnie wygrana z Chinką dałaby jej setkę. Na pewno jest to jakiś cel, żeby do tej setki wejść, bo to może Maję zbudować, pomóc jej złapać większą wiarę i pewność siebie. Jak nie uda się teraz, to mam nadzieję, że w następnych turniejach na trawie.

Czytam, że Maja już dużo zarobiła.

- Bzdury piszą. Jak z tych 100 tysięcy dolarów zostanie połowa, to będzie dobrze. Podatki, opłaty, hotele, to zje znaczną część nagrody. Z drugiej strony Maja już 15 lat pracuje od rana do wieczora na to, żeby te duże finansowe premie zgarniać.

