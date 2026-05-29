Maszerowała w Paryżu z ukraińską flagą, a teraz to. Wyjęła telefon i ujawniła

Pierwszy pojedynek na tegorocznym Roland Garros Ołeksandra Olijnykowa stoczyła z kwalifikantką - Rosjanką Jeleną Pridankiną, którą ograła 6:1, 6:2. Po zakończeniu spotkania Ukrainka przemaszerowała po korcie z flagą swojego kraju najechanego przez putinowskie wojska.

Na tym nie zakończyła swojej misji. Podczas spotkania z dziennikarzami pokazywała zdjęcia zbombardowanego kortu na Ukrainie, na którym trenowała w dzieciństwie. - Możecie zobaczyć, co dzieje się z kortami tenisowymi na Ukrainie. Wielu naszych sportowców poszło na wojnę, aby bronić Ukrainy - i zginęli. Niektórzy jako cywile we własnym domu - opowiadała.

Ukrainka zagra z Rosjanką w Paryżu. Wyjęła telefon i ujawniła prawdę nt. rywalki

Olijnykowa podkreślała swoje obrzydzenie do rosyjskich barw. - Ta flaga to symbol terroru. W kontekście współczesnym użycie czegoś takiego jest tym samym, co użycie, nie wiem, swastyki. Chodźmy do sądu ze swastyką. To jest absolutnie to samo - mówiła, odnosząc się jednocześnie do tamtejszych zawodników, którzy jej zdaniem godzą się na reżim Putina.

- Poprzez swoją aktywność w mediach społecznościowych, poprzez udział w turnieju Gazpromu: są aktywnymi zwolennikami Putina - twierdzi. W drugiej rundzie Ukrainka po trzysetowym boju pokonała Australijkę Kimberly Birrell 6:3, 0:6, 7:6 (5).

Na trzecim etapie French Open Ołeksandra Olijnykowa zmierzy się z Dianą Sznajder. Podczas konferencji prasowej po meczu z Birrell zawodniczka naszych sąsiadów ze wschodu znów zajęła się zwracaniem uwagi na trwającą wojnę.

Oprócz tego uderzyła wprost w rosyjską tenisistkę. W pewnym momencie konferencji wyjęła telefon, po czym pokazała dowody na to, że Sznajder występowała w Sankt Petersburgu na turnieju zorganizowanym za pieniądze sponsora wojny w Ukrainie, firmy Gazprom. Ujawniła też zrzuty ekranu jej polubień w mediach społecznościowych "rosyjskich propagandystów".

Na tym się nie skończyło. - To, że Sznajder grała na turnieju Gazpromu, dla mnie jest tym samym, co grać w nazistowskich Niemczech dla oficerów gestapo, na turnieju zorganizowanym przez firmę, która zbudowała Auschwitz" - wypaliła.

Diana Sznajder, Stuttgart 2026 MARIJAN MURAT/DPA AFP

Oleksandra Olijnykowa Martin Keep AFP

Ołeksandra Olijnykowa Marcin Golba AFP





