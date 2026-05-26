Od momentu zestawienia obu zawodników, Kamila Majchrzaka i Alejandro Tabilo było wiadomo, że Polak będzie miał bardzo trudne zadanie. Zwłaszcza, że za nim problemy ze zdrowiem, w ostatnim czasie leczył kolana, a do rywalizacji wrócił krótko przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa.

Kamil Majchrzak bezradny. Z pełnym uznaniem dla swojego rywala

Mówiąc szczerze, Polak na tle Chilijczyka zaprezentował się bardzo słabo. Interia zapytała naszego najwyżej notowanego męskiego singlistę, czy było w tym spotkaniu chociaż jedno momentum, gdy poczułby, że jest w stanie odwrócić losy mocno jednostronnego pojedynku na korcie numer 8.

- Sposób na pewno był, trzeba było bardziej uważnie pilnować swojego serwisu, żeby nie było przełamań na początku setów, przez co rywal uzyskuje jeszcze większy komfort psychiczny. Tylko spróbować, nieważne w jakich bólach, wyciągnąć i wtedy nie wiadomo, czy Tabilo prezentowałby się w dalszym ciągu tak samo jak w momentach, gdy cały czas był z przodu i miał zapas, którego mnie brakowało - analizował Piotrkowianin.

Podopieczny trenera Christophera Kasa słusznie wskazał, że w trzecim secie były takie momenty, gdy jeszcze można było "zabrać" się do tego spotkania.

- W trzeciej partii miałem dwa break-pointy, żaden return nie wrócił. Myślę, że gdybym tam przełamał, to być może można by powoli myśleć o odrabianiu. A tak to raczej cały czas szukałem momentum i sposobu, by móc odwrócić grę. Natomiast finalnie go nie odnalazłem - stwierdził nasz as, bohater ubiegłorocznego Wimbledonu.

Majchrzak przyznał, że w pewien sposób Alejandro zaskoczył go na korcie, nie spodziewał się pewnych elementów, które narzucił od początku spotkania.

- Bardzo zaskoczył mnie jego forhend, zwłaszcza w trudnych sytuacjach i w biegu. W wielu sytuacjach, gdy wydawało się, że mam przewagę, decydował się na zagrania na zasadzie "wejdzie lub nie wejdzie". I bardzo dużo mu wchodziło. Ja czegoś takiego nie miałem. Ponadto poruszał się lepiej niż przypuszczałem. Sądziłem, że być może będę mógł wykorzystać śliski kort i zagrać mu na przeciwnogę, tyle że do takich sytuacji za często mnie nawet nie dopuszczał. Do tego returnował naprawdę dobrze, głęboko, odpychając mnie od linii. Przez to w wymianach ciężko mi było uzyskać jakąkolwiek kontrolę - zaakcentował 30-latek.

Z Paryża - Artur Gac

Kamil Majchrzak CHRISTOPHE PETIT TESSON EPA

