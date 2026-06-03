Maja Chwalińska zeszła z kortu. Tak zachował się trener. "Nie no, przestań"

Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. W środę pokonała Annę Kalinską 7:6(3), 6:3 w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Trwa jej niesamowita passa w stolicy Francji, to już ósme zwycięstwo licząc od kwalifikacji. W pierwszym secie były przestoje - utrata serwisu już na "dzień dobry", później przy prowadzeniu 5:1 przegranie czterech kolejnych gemów. Druga partia była inna, trwała 25 minut krócej, choć łączyło je sześć obejrzanych przełamań.

Po ostatniej wymianie Chwalińska udzieliła wywiadów, na ponad 24 godziny pożegnała się z kibicami, a następnie zeszła schodami. Tam już transmisja telewizyjna nie dociera, w przeciwieństwie do chociażby Australian Open. Pracownicy French Open jednak dostarczyli treść swoim obserwującym w mediach społecznościowych.

Ależ obrazek po meczu Chwalińskiej. Tak zareagował zespół. Wszystko nagrano

Pokazali na nagraniu na platformie X, jak 24-letnia zawodniczka urodzona w Dąbrowie Górniczej wita się ze swoim teamem po raz pierwszy po meczu. Najpierw przytuliła się z trenerem przygotowania fizycznego Maciejem Ryszczukiem, następnie z trenerem Jaroslavem Machovskym, a na końcu z drugim szkoleniowcem i zarazem sparingpartnerem Peterem Hajkiem.

Machovsky chciał ją podnieść, ugiął się w kolanach i wyciągnął ręce, ale Chwalińska nie była zainteresowana takim typem celebracji. Scena odbyła się w zabawnej atmosferze, jednak nawet to pokazuje poważne podejście Polki do osiąganych w Paryżu kroków.

Nie no, przestań

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Maja Chwalińska Marcin Golba/Nur Photo AFP

Maja Chwalińska, Paryż 2026 Foto Olimpik/Nur Photo AFP

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP





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