Maja Chwalińska zeszła z kortu. Tak zachował się trener. "Nie no, przestań"

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Polski sport żyje obecnie podbojem Paryża przez Maję Chwalińską. Tenisistka pochodząca z Dąbrowy Górniczej pokonała w stolicy Francji już osiem rywalek. Jej podróż zaczęła się w kwalifikacjach, a skończy najwcześniej w półfinale. W mediach społecznościowych Rolanda Garrosa pojawiło się nagranie z pierwszego spotkania 24-latki ze swoim teamem po triumfie nad Anną Kalinską (7:6, 6:3).

Maja Chwalińska w żółtej koszulce z rakietą; idzie korytarzem z różowym plecakiem, naprzeciwko trener Machovsky.
Maja Chwalińska i Jaroslav MachovskyJavier GarciaEast News

Maja Chwalińska się nie zatrzymuje. W środę pokonała Annę Kalinską 7:6(3), 6:3 w ćwierćfinale Rolanda Garrosa. Trwa jej niesamowita passa w stolicy Francji, to już ósme zwycięstwo licząc od kwalifikacji. W pierwszym secie były przestoje - utrata serwisu już na "dzień dobry", później przy prowadzeniu 5:1 przegranie czterech kolejnych gemów. Druga partia była inna, trwała 25 minut krócej, choć łączyło je sześć obejrzanych przełamań.

Po ostatniej wymianie Chwalińska udzieliła wywiadów, na ponad 24 godziny pożegnała się z kibicami, a następnie zeszła schodami. Tam już transmisja telewizyjna nie dociera, w przeciwieństwie do chociażby Australian Open. Pracownicy French Open jednak dostarczyli treść swoim obserwującym w mediach społecznościowych.

Ależ obrazek po meczu Chwalińskiej. Tak zareagował zespół. Wszystko nagrano

Pokazali na nagraniu na platformie X, jak 24-letnia zawodniczka urodzona w Dąbrowie Górniczej wita się ze swoim teamem po raz pierwszy po meczu. Najpierw przytuliła się z trenerem przygotowania fizycznego Maciejem Ryszczukiem, następnie z trenerem Jaroslavem Machovskym, a na końcu z drugim szkoleniowcem i zarazem sparingpartnerem Peterem Hajkiem.

Machovsky chciał ją podnieść, ugiął się w kolanach i wyciągnął ręce, ale Chwalińska nie była zainteresowana takim typem celebracji. Scena odbyła się w zabawnej atmosferze, jednak nawet to pokazuje poważne podejście Polki do osiąganych w Paryżu kroków.

Nie no, przestań
odpowiedziała ze śmiechem trenerowi Chwalińska

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Maja ChwalińskaMarcin Golba/Nur PhotoAFP
Tenisistka siedząca na ławce podczas przerwy, z ręcznikiem na ramionach, po bokach różowe torby sportowe, przed nią rakieta i butelki z napojem, a za nią kibic w czerwonej koszulce z białym orłem i szalikiem z napisem 'Polska', otoczony przez innych wi...
Maja Chwalińska, Paryż 2026Foto Olimpik/Nur PhotoAFP
Tenisistka w jasnym stroju trzyma rakietę i uśmiecha się z zamkniętymi oczami, wyrażając radość i ulgę po zakończonym meczu.
Maja ChwalińskaDIMITAR DILKOFFAFP


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