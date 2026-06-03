Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros. Kiedy mecz Polki? Wszystko jasne

Maja Chwalińska pisze niesamowitą historię na kortach Roland Garros. Polka przyjechała do Paryża, aby wywalczyć awans do głównej drabinki. Najpierw przeszła trzystopniowe eliminacje, a następnie rozpoczęła niesamowity i przede wszystkim niespodziewany marsz.

W turnieju głównym wyeliminowała już Zheng Qinwen, Elise Mertens, Marię Sakkari i Diane Parry. Tym samym 24-latka awansowała do ćwierćfinału, w którym jej rywalką była rozstawiona z numerem "22" Anna Kalinska. Polka nie miała zamiaru się zatrzymywać i triumfowała 7:6, 6:3. Tym samym awansowała do półfinału.

Kiedy półfinał Roland Garros z udziałem Chwalińskiej?

Maja Chwalińska już czeka na półfinał Roland Garros. Jej rywalką będzie Aryna Sabalenka lub Diana Sznajder. Kiedy odbędzie się półfinał z udziałem Polki? Z harmonogramu Roland Garros wynika, że starcia półfinałowe pań zaplanowano na czwartek (4 czerwca) od godziny 15:00.





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