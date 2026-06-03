Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros. Kiedy mecz Polki? Wszystko jasne
Maja Chwalińska pisze niesamowitą historię w tegorocznym Roland Garros. Polka rozpoczęła zmagania od elimimacji, a w ćwierćfinale pokonała Annę Kalinską 7:6, 6:3 i już może szykować się do walki o wielki finał. Kiedy półfinał Roland Garros z udziałem Chwalińskiej? Znamy odpowiedź.
Maja Chwalińska pisze niesamowitą historię na kortach Roland Garros. Polka przyjechała do Paryża, aby wywalczyć awans do głównej drabinki. Najpierw przeszła trzystopniowe eliminacje, a następnie rozpoczęła niesamowity i przede wszystkim niespodziewany marsz.
W turnieju głównym wyeliminowała już Zheng Qinwen, Elise Mertens, Marię Sakkari i Diane Parry. Tym samym 24-latka awansowała do ćwierćfinału, w którym jej rywalką była rozstawiona z numerem "22" Anna Kalinska. Polka nie miała zamiaru się zatrzymywać i triumfowała 7:6, 6:3. Tym samym awansowała do półfinału.
Kiedy półfinał Roland Garros z udziałem Chwalińskiej?
Maja Chwalińska już czeka na półfinał Roland Garros. Jej rywalką będzie Aryna Sabalenka lub Diana Sznajder. Kiedy odbędzie się półfinał z udziałem Polki? Z harmonogramu Roland Garros wynika, że starcia półfinałowe pań zaplanowano na czwartek (4 czerwca) od godziny 15:00.