Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros. Kiedy mecz Polki? Wszystko jasne

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Maja Chwalińska pisze niesamowitą historię w tegorocznym Roland Garros. Polka rozpoczęła zmagania od elimimacji, a w ćwierćfinale pokonała Annę Kalinską 7:6, 6:3 i już może szykować się do walki o wielki finał. Kiedy półfinał Roland Garros z udziałem Chwalińskiej? Znamy odpowiedź.

Kiedy półfinał Roland Garros z udziałem Mai Chwalińskiej?
Kiedy półfinał Roland Garros z udziałem Mai Chwalińskiej?Aurelien MorissardEast News

Maja Chwalińska pisze niesamowitą historię na kortach Roland Garros. Polka przyjechała do Paryża, aby wywalczyć awans do głównej drabinki. Najpierw przeszła trzystopniowe eliminacje, a następnie rozpoczęła niesamowity i przede wszystkim niespodziewany marsz.

W turnieju głównym wyeliminowała już Zheng Qinwen, Elise Mertens, Marię Sakkari i Diane Parry. Tym samym 24-latka awansowała do ćwierćfinału, w którym jej rywalką była rozstawiona z numerem "22" Anna Kalinska. Polka nie miała zamiaru się zatrzymywać i triumfowała 7:6, 6:3. Tym samym awansowała do półfinału.

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Kiedy półfinał Roland Garros z udziałem Chwalińskiej?

Maja Chwalińska już czeka na półfinał Roland Garros. Jej rywalką będzie Aryna Sabalenka lub Diana Sznajder. Kiedy odbędzie się półfinał z udziałem Polki? Z harmonogramu Roland Garros wynika, że starcia półfinałowe pań zaplanowano na czwartek (4 czerwca) od godziny 15:00.

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