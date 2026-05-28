Maja Chwalińska szaleje. Niesamowite słowa o Polce. "Ma talent od Boga i magię uderzeń"

Maja Chwalińska od lat uważna jest za wielki tenisowy talent. Zresztą jako juniorka wraz z Igą Świątek wystąpiła w finale juniorskiego Australian Open w grze deblowej. To było w 2017 roku.

Na przeszkodzie w szybszym rozwoju kariery stawały kontuzje i inne problemy zdrowotne. Na koncie ma jednak kilka zwycięstw w turniejach rangi ITF i WTA 125.

Maja Chwalińska staje się wielką sensacją w Paryżu

Teraz na ceglastych kortach Rolanda Garrosa Chwalińska robi prawdziwą furorę. W pierwszej rundzie wielkoszlemowego turnieju w Paryżu pokonała ona mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng 6:4, 6:0. Chinka przed rokiem dotarła do ćwierćfinału Rolanda Garrosa i była w czerwcu 2025 roku czwartą zawodniczką w światowym rankingu.

W kolejnej rundzie czekała ją trudniejsza przeprawa, bo jednak Chinka w ostatnich miesiącach nie imponowała grą. Na drodze Chwalińskiej stanęła rozstawiona w turnieju z numerem 23. Belgijka Elisa Mertens. I Polka zdominowała rywalkę, wygrywając 6:4, 6:0. 24-latka staje się wielką sensacją tegorocznego Rolanda Garrosa.

"Jest brylancikiem i perełką"

Nad grą Chwalińskiej w rozmowie z Interia Sport rozpływał się Wojciech Fibak, który dwukrotnie dotarł do ćwierćfinału tej imprezy w singlu i był w finale debla. W sumie na paryskich kortach zanotował 25 zwycięskich meczów w grze pojedynczej.

- Maja ma nietypowy i delikatny tenis. Taki bardzo techniczny. Bardzo się ucieszyłem, kiedy ziściła się moja wizja, bo przewidywałem, że dość sztywna Chinka może mieć problemy z tenisem prezentowanym przez Maję. To przypominało mi trochę mecze Fabrice'a Santoro z Maratem Safinem. Francuz nigdy nie uderzał mocno piłek, a Rosjanin dysponował z kolei potężnym uderzeniem, a mimo tego miał zawsze wielkie problemy w ich pojedynkach - mówił Fibak w rozmowie z Interia Sport.

Chwalińska nie ma zbyt dobrych warunków fizycznych. Jest niska, ale za to nadrabia naprawdę bardzo dobrą grą od strony technicznej.

Maja ma talent od Boga i niezwykłą magię uderzeń. Ma talent do bardzo trudnych uderzeń: skrótów, lobów, przedziwnych podcinanych i kręconych piłek, krótkich, niskich i po przekątnej. I do tego wszystkiego gra lewą ręką, stając się przez to bardzo niewygodną rywalką dla wielu zawodniczek. Jest brylancikiem i perełką

Dlaczego zatem Chwalińska do tej pory nie pokazywała się z tak dobrej strony? Nad tym zastanawia się sam Fibak, który jest fanem talentu tej zawodniczki.

- Dziwię się, że Maja do tej pory nie osiągała lepszych wyników. Mimo delikatnej postury i delikatnego stylu gry w czasach zdominowanych przez fizyczność z jej tenisem ona może robić dużo więcej. Śmiem twierdzić, ze niebawem może znaleźć się w najlepszej "30" rankingu. Kiedy tylko widzę jej mecz, to nie mogę od niej oderwać oczu, bo jej gra przypomina mi tenis z moich czasów, kiedy podziwiałem wielkich geniuszy tego sportu. Myślałem, że z Mertens będzie jej trudniej niż z Chinką, bo Belgijka jest lepiej zorganizowaną tenisistką. Obawiałem się, że może pokazać pewne słabości Mai, ale cieszę się bardzo z jej zwycięstwa - zakończył Fibak.

Chwalińska w walce o 1/8 finału zmierzy się z lepszą z pary Maria Sakkari (Grecja) - Claire Liu (USA).

