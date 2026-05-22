Tuż przed rozpoczęciem 125. edycji turnieju Rolanda Garrosa na światowych kortach doszło do kilku sensacyjnych triumfów. Najpierw w turnieju rangi WTA 1000 w Madrycie niespodziewany sukces odniosła Marta Kostiuk. Podopieczna Sandry Zaniewskiej w finale pokonała Mirrę Andriejewą 6:3, 7:5. Dwa tygodnie później Ukraina znów miała powody do radości. W turnieju Internazionali d'Italia po końcowy triumf sięgnęła bowiem Elina Switolina, która po trzysetowej batalii pokonała Coco Gauff 6:4, 6:7(3), 6:2. Tym samym stało się jasne, że w tym sezonie obie Ukrainki są na mączce niezwykle mocne i można zaliczać je do grona zawodniczek, które w Paryżu mogą sporo namieszać.

Zanim na kortach Rolanda Garrosa rozpoczęły się zmagania o tytuły mistrzowskie, na terenie obiektu doszło do poruszających scen z udziałem Eliny Switoliny i jej życiowego partnera, Gaela Monfilsa. Francuz już w ubiegłym roku ogłosił, że 2026 będzie jego ostatnim rokiem spędzonym na korcie. Tym samym w kolejnym dniach po raz ostatni przystąpi on do rywalizacji w turnieju Rolanda Garrosa. Organizatorzy wielkoszlemowego turnieju nie mogli przejść wobec tej informacji obojętnie i w czwartek 21 maja odbył się specjalny event poświęcony 39-latkowi.

Gael Monfils żegna się z turniejem Rolanda Garrosa. Elina Switolina nie mogła pohamować łez

Tego dnia swojego ukochanego 31-latka wspierała głównie z trybun, aby cała uwaga poświęcona była zawodnikowi, który przez ostatnie lata z dumą reprezentował swój kraj na arenie międzynarodowej. Brązowa medalistka olimpijska z Tokio nie ukrywała jednak, że był to dla niej dzień pełen emocji. Podczas przemówień na korcie Philippe-Chatrier Ukrainka zalała się łzami, co uwieczniły kamery.

Rozwiń

Podczas tego wieczoru francuskiego tenisistę wspierali także inni znani zawodnicy. Na wydarzeniu pojawili się m.in. Novak Djoković, Jannik Sinner, Alexander Zverev, Stefanos Tsitsipas, Naomi Osaka i Maria Sakkari. Wisienką na torcie był mecz pokazowy, w którym Gael Monfils i jego małżonka Elina Switolina pokonali Marię Sakkari i Novaka Djokovicia.

"Dziękuję wam wszystkim za wszystko, co daliście mi przez te wszystkie lata. To było marzenie mojego życia. Zawsze dawałem z siebie wszystko. Nigdy nie byłem wystarczająco dobry, aby wygrać Wielkiego Szlema. Ale może wygrałem coś ważniejszego niż to - karierę tenisową, z której jestem dumny" - ogłosił już po meczu pokazowym Francuz.

Gaël Monfils i Elina Switolina Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP AFP

Gael Monfils Kena Betancur AFP

Elina Switolina TIZIANA FABI AFP





Learner Tien - Alex Michelsen. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport