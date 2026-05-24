W niedzielę 24 maja rozpoczęły się główne zmagania w ramach 125. edycji wielkoszlemowego turnieju Rolanda Garrosa. Wielu dziennikarzy w gronie faworytek umieściło Martę Kostiuk. Decyzję tę podjęli nie bez powodu - ukraińska zawodniczka zaliczyła bowiem znakomite rozpoczęcie sezonu na mączce. Najpierw sięgnęła po końcowy triumf w turnieju rangi WTA 250 w Rouen, pokonując w finale rodaczkę Veronikę Podrez 6:3, 6:4, a następnie wygrała turniej rangi WTA 1000 w Madrycie, odprawiając z kwitkiem w finale wyżej notowaną Mirrę Andrejewą. Z Rosjanką wygrała 6:3, 7:5.

Walkę o wielkoszlemowe trofeum w grze pojedynczej kobiet w Paryżu pochodząca z Ukrainy zawodniczka rozpoczęła od starcia z reprezentującą Hiszpanię Rosjanką, Oksaną Sielechmietjewą. 23-latka, której trenerką jest obecnie Sandra Zaniewska, pokonała mistrzynię juniorskiego US Open 2019 i Rolanda Garrosa 2021 w grze podwójnej 6:2, 6:3.

Marta Kostiuk awansowała po drugiej rundy i zaczęła płakać. Rano jej rodzina w Kijowie cudem uniknęła tragedii

Po zakończeniu starcia Sielechmietjewa opuściła kort, natomiast Kostiuk na nim pozostała, aby udzielić pomeczowego wywiadu. Nagle, ku zaskoczeniu dziennikarzy i kibiców, 23-latka zalała się łzami. Jak wyznała, na krótko przed meczem otrzymała ona druzgocące informacje ze stolicy Ukrainy. Podczas porannego zmasowanego ataku Rosjan na Kijów jeden z pocisków spadł tuż obok jej rodzinnego domu.

"Jestem dziś z siebie niesamowicie dumna. Myślę, że to był jeden z najtrudniejszych meczów w mojej karierze. Dziś rano, 100 metrów od domu moich rodziców, pocisk zniszczył budynek. To był bardzo trudny poranek. Nie wiedziałam, jak ten mecz się dla mnie potoczy. Nie wiedziałam, jak sobie z nim poradzę. Płakałam przez część poranka. Nie chcę dziś mówić o sobie. Bardzo się cieszę, że awansowałam do drugiej rundy, ale wszystkie moje myśli i całe serce są dziś z Ukraińcami. Bardzo dziękuję za przybycie. Sława Ukrainie" - ogłosiła.

Przypomnijmy, że wojna w Ukrainie trwa od lutego 2022 roku. To właśnie wtedy, krótko po zakończeniu XXIV Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie, Władimir Putin podjął decyzję o rozpoczęciu inwazji zbrojnej na terenie kraju naszych wschodnich sąsiadów, która trwa do dnia dzisiejszego. Marta Kostiuk, podobnie jak pozostałe zawodniczki z Ukrainy, w ramach solidarności z pogrążonym w wojnie narodem, zdecydowały się nie robić sobie zdjęć i nie wykonywać tak zwanego "hand shake'u" przy okazji meczów z przeciwniczkami z Rosji i wspierającej działania agresora Białorusi.

Tymczasem wygraną nad Sielechmietjewą Marta Kostiuk zapewniła sobie awans do drugiej rundy wielkoszlemowej imprezy, w której zmierzy się z Katie Volynets. Amerykanka na start pokonała "nagrodzoną" dziką kartą Francuzkę Clarę Burel 6:3, 6:1.

