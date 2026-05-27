Linette zaskoczyła Świątek. "Szach-mat" w Paryżu. Meczowa gorączka

- Miałam dwa dni wolnego, co było fajne, bo miałam naprawdę dużo czasu, żeby się zregenerować. Na pewno czuję się lepiej niż po meczu pierwszej rundy. Robimy wszystko, co w naszej mocy, by dalej było jak najlepiej - powiedziała szczęśliwa Magda Linette, która awansem do trzeciej rundy wyrównała swoje dotąd najlepsze wyniki w Paryżu. Do trzeciej rundy poprzednio awansowała w latach 2017 i 2021.

Magda Linette: Nie mam zupełnie nic do stracenia

Przed podopieczną Agnieszki Radwańskiej starcie z Igą Świątek. To będzie prawdziwy hit dla polskich kibiców, do którego dojdzie już w piątek. Obie rodaczki w zawodowym tourze dotąd mierzyły się tylko dwa razy. Ostatnie starcie miało miejsce w marcu w Miami, gdzie Linette pokonała Świątek w trzech setach.

Jest jednak przekonana, że pojedynek na paryskiej mączce będzie zupełnie inny niż starcie na nawierzchni twardej za oceanem.

- Oczywiście, że to będzie zupełnie inny mecz. Będą zupełnie inne warunki, inna nawierzchnia. Wiadomo, warunki w Miami są trochę bardziej sprzyjające mnie, bo było troszkę szybciej, ale wyjdę na ten mecz zupełnie bez żadnej presji. Bo wiadomo, że Iga jest tutaj dużo bardziej utytułowana. Mączka to jej nawierzchnia, a nie moja, więc nie mam zupełnie nic do stracenia - zaakcentowała Linette.

Korespondent Interii zapytał Linette, czy fakt doskonałej znajomości ze Świątek sprawia, w takim polsko-polskim starciu można próbować się czymś zaskoczyć, stoczyć pojedynek na swoje znane i największe atuty, czy ewentualną próbę jak najbardziej utrudnienia zadania rywalce.

- Myślę, że ja zawsze wychodzę z takiego założenia, by utrudnić komuś życie na korcie. I będę próbowała to robić Idze w piątek. Wiadomo, ona tutaj czuje się zupełnie inaczej i będzie miała troszkę więcej czasu na odpoczynek. Jednak ja też nie gram źle. Jutro mam spokojniejszy dzień, jestem pozytywnie nastawiona i mam nadzieję wyjść tak samo bez presji. Będę próbowała wszystkiego, by choć trochę uprzykrzyć Idze życie na tej mączce. Zobaczymy, z jakim efektem - podkreśliła roześmiana Linette.

Konfrontacja rodaczek zapewne odbędzie się na jednej z głównych aren. Świątek do tej pory dwukrotnie wychodziła na kort centralny, więc można założyć, że to znów będzie reprezentacyjny stadion. To w gruncie rzeczy także jest wyzwaniem, co przyznaje sama Linette.

- Troszkę na pewno będzie to miało znaczenie, bo ani razu na nim nie grałam, ani nie mogę na nim trenować. Nie dostanę tego kortu na trening i tyle. Więc pod tym względem zdecydowanie będzie to atut Igi, która miała dużo okazji tam się pokazać. Kluczem będzie wejście w mecz, żeby zacząć fajnie, a nie by zajęło mi zbyt dużo czasu przyzwyczajenie się do tej przestrzeni. Jednak to też nie będzie mój pierwszy mecz na większym korcie, więc nie powinno mi to przeszkodzić. Mam ku temu chyba wystarczająco dużo doświadczenia - rozstrzygnęła jedna z bohaterek polskich kibiców.

Z Paryża - Artur Gac

