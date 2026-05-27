Linette zamknęła usta krytykom. Dlatego wygrała. Już głośno o piątku

Magda Linette przyjechała w tym roku na wielkoszlemowy turniej do Paryża, aby powalczyć o jak najlepszy wynik. 34-latka na inaugurację pokonała z problemami Czeszkę Terezę Valentovą 5:7, 6:4, 7:6(9). Z kolei w drugiej rundzie czekała na nią Jelena Ostapenko, która w Roland Garros rozstawiona była z numerem "29".

Poznanianka nie była faworytką, ale w przeszłości świetnie radziła sobie będąc w takim położeniu. Nie inaczej było i tym razem. 34-latka triumfowała 6:2, 2:6, 6:2 i awansowała do 3. rundy turnieju. - Jestem z siebie bardzo dumna, bo te dwa dni były dość wymagające, żeby dojść do formy. Wyszłam dzisiaj i zagrałam od początku bardzo fajny tenis, więc bardzo się z tego cieszę - mówiła po meczu Linette.

Zwycięstwo Linette sprawiło, że w 3. rundzie Roland Garros zobaczymy polsko - polskie starcie. Poznanianka skrzyżuje rakiety z Igą Świątek. Tym samym będzie to rewanż za marcowy mecz w Miami. Wówczas 34-latka wyrzuciła z turnieju najbardziej utytułowaną polską tenisistkę.

Niespodzianka z udziałem Linette. Tak eksperci podsumowali starcie z Ostapenko

Zwycięstwo Magdy Linette ucieszyło kibiców w całej Polsce. Tenisowi eksperci tuż po meczu z Ostapenko zabrali głos. Wszyscy są pod wrażeniem gry 34-latki, a większość wybiega w przyszłość.

- Powiem szczerze - nie wierzyłem w dwa zwycięstwa Magdy Linette na Roland Garros. Przeciętny Madryt, słaby Rzym, trudne losowanie w Paryżu... nie było na czym się się oprzeć. A osiąga trzecią rundę w świetnym stylu zachwycając wytrzymałością, mądrością i CHARAKTEREM - napisał Maciej Zaręba z Canal+.

Rozwiń

- Odważny, aktywny oraz bardzo wyważony tenis. Polski pojedynek na tym etapie turnieju wielkoszlemowego to wspaniała sprawa! - napisał Szymon Przybysz.

Rozwiń

- Wielka waleczna i bardzo mądra Magda Linette. Bardzo inteligentny tenis dziś i serducho do walki. Ostapenko nigdy nie ograła Agnieszki Radwańskiej i bardzo ją to frustrowało. Podopiecznej Agi też nie pokonała - napisał Michał Chojecki z "Super Expressu".

Rozwiń

- Wielki szacunek za te dwie trzysetówki dla Magdy Linette. Za ten sezon. Bo ma naprawdę bardzo dobre wyniki na tym etapie kariery. Trzecia runda: Świątek - Linette! - napisał po meczu Hubert Błaszczyk.

Rozwiń

- Iga vs Magda w 3 rundzie Roland Garros i wszyscy są happy - napisał Dawid Celt.

Rozwiń

- Niesamowity jest hart ducha Magdy Linette, ambicja, wola walki, wiara w to, co robi - nawet gdy nie zawsze od razu przynosi to dobre wyniki. Świetny dziś mecz z Ostapenko - uciekł trochę początek 2. seta, złapała momentum Jelena, ale na Magdę to nie wystarczyło. Będziemy mieli Polkę w 4. rundzie! - podkreślił Żelisław Żyżyński.

Rozwiń

- Pokazała dziś Magda Linette jak ważne są pierwsze dwa uderzenia w wymianie, gdy gra się z Ostapenko. Świetna presja na drugim serwisie Łotyszki, która przez to ryzykowała i popełniała podwójne błędy. Do tego Magda znowu dowiozła pod względem serwisu, podobnie jak z Igą w Miami - czytamy na profilu "Sofa Sportowa" reprezentowanym przez byłego tenisistę Michała Dembka.

Rozwiń

Magda Linette SMG/Shutterstock East News

Magda Linette TIZIANA FABI AFP

Magda Linette Martin Keep AFP





Jaki był najlepszy mecz Hajty w karierze? Ekspert odpowiedział kibicowi Polsat Sport