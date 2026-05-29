34-latkę bardzo buduje fakt, że po kilku latach wyrównała swój najlepszy wynik w Paryżu. A zwłaszcza to, że mówimy o jednym z najbardziej prestiżowych turniejów świata.

- To bardzo mnie buduje. Zwłaszcza po Rzymie, kiedy byłem w nie najlepszym miejscu. Bardzo buduje, że udało mi się nawet na tej mączce wrócić i zagrać naprawdę fajny tenis. Tym bardziej, że zagrałam dobrze na Wielkim Szlemie, to się dla mnie najbardziej liczy. To buduje i cieszę się, że nawet jak miałam gorsze dwa tygodnie, to to w miarę szybko wróciłam na lepsze tory - powiedziała Magda Linette.

Magda Linette: Świątek - Kostiuk to starcie niesamowitych atletek

Polka oceniła także najbliższe starcie swojej pogromczyni, czyli nadchodzący pojedynek Świątek z Martą Kostiuk w czwartej rundzie. Zaczęła rozbrajająco szczerze:

- Damski mecz tenisa, na mączce... (śmiech). Nie mam pojęcia, czego się spodziewać. Gorzej by chyba tylko było zapytać mnie o damskiego debla (śmiech) - rozbawiła się pytaniem Poznanianka, ale po chwili zdyscyplinowała. I spróbowała zmierzyć z tym tematem.

- Myślę, że Iga już teraz jest w trochę lepszym miejscu, ale Marta też gra bardzo dobrze. Uważam, że to będzie bardzo wyrównany mecz. Na pewno będzie też kwestia tego, ile będą dawać sobie czasu, bo obie to lubią, grać topspinem i budować punkty. Uważam, że od tego będzie dużo zależeć. Będzie to bardzo fizyczny mecz dwóch dziewczyn, które są niesamowitymi atletkami. Ważne będzie to, która okaże się bardziej agresywna, więcej wejdzie do przodu i jaki będą miały dzień serwisowy. Na pewno będą też grały w trochę chłodniejszych warunkach - obszernie odniosła się podopieczna Agnieszki Radwańskiej.

Mając w pamięci wygrane w marcu starcie ze Świątek na twardych kortach w Miami, Linette daleka była od oceny, czy we Francji w grze Igi już widzimy rękę trenera Francisco Roiga.

- Iga troszkę dłużej budowała punkty, ale nie wiem, czy to praca z nowym trenerem, czy po prostu zmiana nawierzchni. Moje uderzenia na pewno nie robiły aż takiego wrażenia, bo kort był dość wolny, a ten w Miami jest szybki i dużo bardziej mi pomagał. Ciężko mi stwierdzić, ale na pewno Iga jest dużo bardziej cierpliwa i, mam wrażenie, dużo lepiej buduje punkty. I chyba nie grała też tak szybko jak w Miami, gdzie jak się stresowała, to szła po szybsze rozwiązania. Ale o tego typu ocenę trudno mi dlatego, bo Paryż to jej miejsce, mam wrażenie że ona tutaj zawsze gra trochę lepiej. Myślę, że jeszcze troszkę za wcześnie, by to rozstrzygnąć - odparła Linette.

Kilka godzin po singlu Linette mogła się wyraźnie rozweselić. W parze z Julią Starodubcewą triumfowała w pierwszej rundzie debla 3:6, 6:4, 6:3. W kolejnej rundzie zmierzą się z rozstawioną z numerem 10 parą Tereza Mihalikova/Olivia Nicholls.

Z Paryża - Artur Gac

