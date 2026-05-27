Ostatnie trzy edycje Rolanda Garrosa nie były zbytnio udane dla Magdy Linette. Poznianka począwszy od 2023 roku trzy razy z rzędu odpadała z turnieju już po pierwszym spotkaniu. Generalnie paryskie korty nie są jej ulubionym miejscem w tourze. Dotychczas najlepszy swój rezultat osiągnęła w 2017 i 2021 roku, docierając do trzeciej rundy.

Tegoroczny turniej w Paryżu jest szczególnie trudny ze względu na upały panujące w stolicy Francji. Linette po szalenie zaciekłym boju zdołała przełamać trzyletnią przemoc i po prawie trzygodzinnej batalii wyeliminowała Czeszkę Terezę Valentovą. Polka przegrała pierwszego seta, lecz pomimo problemów zdrowotnych doprowadziła do trzeciej partii, o której wyniku rozstrzygał tie-break. W nim lepsza była 34-latka, która wygrała 11:9.

Kolejną rywalką była rozstawiona z numerem 29 w turniejowej drabince Jelena Ostapenko. Łotyszka określana od dawna mianem "koszmaru Igi Świątek" zanotowała duża zadyszkę w pierwszej partii. Ta finalnie padła łupem Linette wynikiem 6:2. Po chwili przerwy Ostapenko poprawiła swoją grę i po wygranej w takim samym stosunku doprowadziła do decydującej partii.

Kolejny znakomity mecz Magdy Linette. Polka pokonała "koszmar Igi Świątek"

Trzecia partia była zdecydowanie bardziej wyrównana od dwóch wcześniejszych części spotkania. Na początkowym etapie zawodniczki dwukrotnie potrafiły utrzymać przewagę własnego podania. Przy wyniku 2:2 Linette musiała bronić dwóch break pointów. Polka finalnie w najlepszy możliwy sposób wyszła z tarapatów i finalnie wygrała tego gema.

Chwilę później jej sytuacja stała się wręcz wyborna. Poznanianka przy serwisie Ostapenko oddała jej zaledwie jeden punkt, przełamując tym samym serwis Łotyszki wyszła na prowadzenie 4:2. To okazało się autostradą do triumfu. Łotyszka nie ukrywała swojego zdenerwowania i finalnie przegrała seta do dwóch. A to oznacza, że w piątek Linette w meczu trzeciej rundy French Open zmierzy się z Igą Świątek.

Tuż po kapitalnym zwycięstwie Linette pojawiła się przed kamerami Eurosportu. W rozmowie z Pawłem Kuwikiem Polka nie miała nawet zamiaru, by ukrywać swoją radość po tym meczu. Widoczne było także zmęczenie na twarzy 34-latki.

- Jestem tak zmęczona, że nie czuję nic obecnie. Jestem z siebie bardzo dumna, bo te dwa dni były dość wymagające żeby dojść do formy. Wyszłam dzisiaj i zagrałam naprawdę od początku bardzo fajny tenis, więc bardzo się z tego cieszę - opowiadała Linette na antenie Eurosportu.

Paweł Kuwik w trakcie rozmowy wspomniał o trudnym momencie dla Linette w tym spotkaniu. Mowa o drugim secie, gdy Ostapenko zaczęła dominować na korcie, co mogło wzbudzać spory niepokój. Tenisistka z Poznania zdradziła, jak te okoliczności wyglądały z jej perspektywy.

- Z Jeleną troszkę tak jest. Kiedy ona wejdzie w ten swój rytm, bardzo mało jesteśmy w stanie zrobić. Ona od razu atakuje, że tak powiem, uderza bardzo szybko po koźle. Ja miałam w pewnym momencie wrażenie, że jestem zupełnie wybita z rytmu, ponieważ nie mamy żadnych wymian. Było mi dość trudno wrócić do takich dłuższych wymian, do swojego rytmu. Cieszę się, że zaczęłam bardzo dobrze tego trzeciego seta. Dobrze serwowałam i faktycznie byłam solidniejsza mniej więcej w połowie tego seta - zdradziła Polka.

"Polski" klasyk w Paryżu. Linette bez złudzeń przed spotkaniem z Igą Świątek

Agnieszka Radwańska blisko współpracującą z Magdą Linette zdradziła po meczu pierwszej rundy, że jej podopieczna przed kolejnym meczem nie będzie zbytnio się przemęczała. - Tak naprawdę robiłem bardzo lekką ogólno-rozwojówkę i poza tym się tylko regenerowałam z "fizjo" i w wannie z lodem. Nie grałam w ogóle w tenisa, wyszło mi to na dobre, więc chyba będę to kontynuować, bez treningu - opisała z uśmiechem Linette.

W piątek polscy kibice będą świadkami znakomitego "polskiego" pojedynku w Paryżu. Smaczku starciu Linette ze Świątkiem dodaje fakt niedawnej potyczki w Miami, w którym starsza z Polek finalnie triumfowała. To właśnie po tej porażce Świątek ogłosiła rozstanie z dotychczasowym trenerem Wimem Fissettem. Linette na antenie Eurosportu oceniła zdecydowanie, że teraz czeka ją zdecydowanie trudniejszy mecz, w którym to jej przeciwnika będzie faworytką.

- Mecz meczowi zupełnie nie jest równy, to będą zupełnie inne warunki. W Miami gdzie jest szybciej, troszkę mi to sprzyja, myślę, że tutaj będą sprzyjające warunki dla Igi. Umówmy się, miała parę dobrych wyników tutaj. Będzie to dla mnie ogromne wyzwanie, ale znów, nie mam tak naprawdę nic do stracenia. O poprzednim meczu już dawno zapomniałam. To będzie zupełnie nowy mecz, w zupełnie nowych warunkach. I tak to będę traktować, zupełnie bez żadnej presji - zakończyła Linette.

