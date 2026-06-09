Legendarny trener mówi o Chwalińskiej. Nagle zmiana. To byłaby sensacja

Prawie sto pozycji w rankingu WTA zyskała na przełomie maja i czerwca Maja Chwalińska. W taki scenariusz przed drugim wielkoszlemowym turniejem w tenisowym kalendarzu nie wierzył chyba nikt. Nasza rodaczka udowodniła jednak, że sport uwielbia niespodzianki. Przyjaciółka Igi Świątek nad Sekwaną rozegrała aż dziesięć spotkań. Dopiero w konfrontacji o główne trofeum została zatrzymana przez Mirrę Andriejewą.

Jak wspominaliśmy na wstępie, końcowy wynik potyczki mógł wyglądać zupełnie inaczej. Początkowo oglądaliśmy festiwal przełamań. Polka oraz Rosjanka zagarnęły po dwa breaki. W piątym gemie wreszcie któraś z tenisistek obroniła podanie. Sztuki tej dokonała Miechowianka, dzięki czemu wyszła na prowadzenie. Kibice w biało-czerwonych barwach byli wtedy w siódmym niebie. Niestety sytuacja szybko zmieniła się na niekorzyść sensacyjnej finalistki.

Spotkaniu bacznie przyglądali się nie tylko rodacy dwóch najlepszych sportsmenek imprezy. Z wypiekami na twarzy pojedynek śledził Patrick Mouratoglou, czyli były opiekun między innymi Sereny Williams, Simony Halep czy Naomi Osaki. Francuzowi podobała się gra Polki. Ale tylko do pewnego momentu. "Myślę, że ona mogła wygrać ten finał. Popełniła jednak wielki błąd, nie przestrzegając tej absolutnej zasady w tenisie" - zaczął analizować w rolce udostępnionej na Instagramie.

Były trener Williams wskazuje na błąd Chwalińskiej. Stało się po piątym gemie

"Nigdy nie zmienia się taktyki, która się sprawdza. Wiedzieliśmy, że Andriejewa jest lepsza pod względem poziomu gry, ale wiedzieliśmy też że Chwalińska jest niebezpieczna, ponieważ ma zupełnie inny styl gry. Niebezpieczeństwo Rosjanki polegało na tym, że przy takim stylu Polki mogła się frustrować. Popełniała podwójne błędy serwisowe, niewymuszone błędy i czułem, że w środku aż się gotuje" - dodał.

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Miechowianka, zdaniem uznanego szkoleniowca, wtedy właśnie przekombinowała. "W tamtym momencie widziała w sobie potencjał na zwycięstwo. I zmieniła taktykę. Zaczęła się spieszyć, szybko uderzać piłki, grać bardziej płasko, co moim zdaniem nie jest jej stylem. Myślę, że gdyby trzymała się wcześniejszej taktyki, to miałaby duże szanse na wygraną" - zawyrokował. Te słowa zapewne dotrą prędzej czy później do samej tenisistki. I mogą przydać się w przyszłości.

Kolejnym turniejem w kalendarzu 24-latki będzie Wimbledon. Tekstowe relacje na żywo w Interia Sport.

Maja Chwalińska ALAIN JOCARD AFP

Maja Chwalińska THOMAS SAMSON East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP





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