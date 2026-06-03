Legenda zachwycona Mają Chwalińską. Zwraca uwagę na jedno

Amanda Gawron

Oprac.: Amanda Gawron

Trwa piękny sportowy sen Mai Chwalińskiej w Paryżu - w środowe popołudnie nasza zawodniczka wywalczyła awans do półfinału tegorocznej edycji turnieju Rolanda Garrosa, pokonując Annę Kalinską 7:6(3), 6:3. Znakomite występy naszej tenisistki sprawiły, że jej osobą zaczęły interesować się nie tylko kibice i dziennikarze z całego świata, ale także wielkie tenisowe legendy. Na temat naszej gwiazdy wypowiedział się teraz w rozmowie z "Faktem" Boris Becker.

Maja Chwalińska
Maja ChwalińskaMATTHIEU MIRVILLEAFP

Jeszcze przed rozpoczęciem 125. edycji turnieju Rolanda Garrosa mało kto spodziewał się, że największą sensację podczas rywalizacji na paryskich kortach sprawi Maja Chwalińska. Urodzona w Miechowie Polka znakomicie spisała się w kwalifikacjach, a w meczu otwarcia rozpoczęła zmagania głównej drabinki z przytupem, eliminując z dalszej gry mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng. W kolejnych spotkaniach 24-latka bez większych problemów pokonywała kolejne rywalki, a po wygranej nad Anną Kalinską 7:6(3), 6:3 awansowała do półfinału wielkoszlemowej imprezy.

Poczynania Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa z zapartym tchem śledzą nie tylko dziennikarze i kibice, ale również inni tenisiści. Podczas jednej z konferencji prasowych w samych superlatywach na temat Polki wypowiadała się liderka światowego rankingu, Aryna Sabalenka. Zachwycony grą 24-latki w Paryżu jest także sześciokrotny mistrz wielkoszlemowy i były numer "jeden" męskiego rankingu, Boris Becker.

"Nikt nie powinien lekceważyć zawodniczek z kwalifikacji. Naprawdę ciężko się przez nie przebić, więc trzeba mieć odpowiedni charakter, żeby temu podołać. (...) Maja gra bardzo nietypowo i myślę, że to jest jej największy atut. Ma ten element zaskoczenia, gra mnóstwo skrótów, bardzo często zmienia tempo. Wydaje mi się, że wiele zawodniczek z czołówki nie jest przyzwyczajonych do takiego stylu. Poza tym to jej pierwszy raz w półfinale tak dużego turnieju, więc działa też korzyść z bycia nieznaną. Rywalki jej nie kojarzą i właśnie dlatego tak trudno się z nią gra" - stwierdził bez wahania Niemiec w rozmowie z "Faktem".

58-latek dodał, że jeśli Chwalińska skupi się w pełni na rywalizacji i nie da ponieść się emocjom, występ w finale jest jak najbardziej na wyciągnięcie ręki. "Taki sukces kusi, żeby krzyczeć ze szczęścia i świętować z przyjaciółmi, ale z tym trzeba poczekać do poniedziałku. Teraz liczy się tylko regeneracja, sen i skupienie" - podsumował.

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Półfinał z udziałem Mai Chwalińskiej w Paryżu już w czwartek

Chwalińska na przestrzeni ostatnich dni z postaci raczej drugoplanowej w tenisowym środowisku stała się zawodniczką, którą uważnie obserwuje teraz cały świat. 24-latka oprócz Qinwen Zheng na paryskich kortach wygrała do tej pory także starcia z Elise Mertens, Marią Sakkari, Diane Parry, a w ćwierćfinale pokonała Annę Kalinską. Dla naszej zawodniczki to najlepszy występ w turnieju wielkoszlemowym w karierze. Wcześniej najdalej doszła podczas Wimbledonu 2022, kiedy to wystąpiła w drugiej rundzie. Na tym etapie rywalizacji musiała jednak uznać wyższość Alison Riske-Amritraj. Amerykanka pokonała wówczas Polkę 3:6, 6:1, 6:0.

Czy Maja Chwalińska sprawi jeszcze większą sensację i awansuje do wielkoszlemowego finału? Odpowiedź na to pytanie poznamy w czwartek. Tego dnia odbędą się oba mecze półfinałowe w singlu pań. W pierwszej kolejności na korcie Philippe Chatrier zobaczymy Martę Kostiuk i Mirrę Andriejewą, po nich na kort wyjdą Polka i Diana Sznajder.

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Uśmiechnięta kobieta w czarnej sportowej koszulce zakrywająca dłonią usta, w tle rozmyta postać na sportowym obiekcie.
Maja ChwalińskaPAP/EPA
Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym z uniesionym palcem wskazującym, wyrażającą koncentrację i determinację.
Maja ChwalińskaCHRISTOPHE ENAEast News
Młoda kobieta o spiętych włosach w sportowym stroju na tle rozmazanego obszaru, prawdopodobnie po wysiłku fizycznym, z lekko spoconą twarzą i skupionym wyrazem.
Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News


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