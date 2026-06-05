Legenda nie mogła się powstrzymać. Lawina komplementów o Chwalińskiej. "Kocham"

Jeśli ktoś przed tygodniem powiedziałby, że na Roland Garros zobaczymy finał z udziałem Polki, w zasadzie wszyscy pomyśleliby o Idze Świątek, która na paryskich kortach święciła już triumfy w przeszłości. Ale tym razem wielką niespodziankę sprawiła Maja Chwalińska. 24-latka przebrnęła kwalifikacje i równie dobrze, a nawet lepiej poradziła sobie w głównej drabince turnieju. Na tyle dobrze, że w czwartkowe popołudnie zameldowała się w finale imprezy.

Chwalińska pokonała w dwóch setach Darię Sznajder, która niespełna dwadzieścia cztery godziny wcześniej wyeliminowała z Roland Garros Arynę Sabalenkę. Polka w sobotnie popołudnie zmierzy się z kolejną Rosjanką, Mirrą Andriejewą i gra toczyć będzie się o najwyższą stawkę, a więc o triumf na paryskich kortach. Finał kobiecego turnieju rozpocznie się o godzinie 15:00.

Legenda rozpływa się nad Chwalińską. Piękne słowa Niemca o Polce

Po zwycięskim półfinale komplementy dotyczące postawy Chwalińskiej i samej tenisistki spływają z każdej strony. Dotychczas 24-latka nie miała okazji pokazać się aż tak szerokiej publiczności i teraz każdy może podziwiać klasę zawodniczki. Nad grą Polki rozpływa się również legendarny Boris Becker. Triumfator turniejów wielkoszlemowych zachwyca się postawą Chwalińskiej na korcie, czego wyraz dał na antenie Eurosportu.

Niemiec podkreślił, że Chwalińska dokonała rzeczy historycznej. "Maja Chwalińska pisze historię kobiecego tenisa. Żadna tenisistka w erze open nie przeszła dotychczas drogi od kwalifikacji do finału wielkszlemowej imprezy" - stwierdził były tenisista. Becker dodał, że jest pod wrażeniem postawy Chwalińskiej i uwielbia oglądać ją w akcji.

"Gra pięknie, jest niebywale kreatywna na korcie. Ona gra w tenisa, nie jest to dla niej pracą. Jej skrót z bekhendu, slajs, zmiany tempa, wysokie piłki. Kocham patrzeć na to, jak gra. Jest obecnie na planecie Mars i nie powinna budzić się z tego snu" - podkreślił Becker. Niemiec już po półfinałach był zachwycony postawą Chwalińskiej, a Polka dała mu tylko kolejne powody do jeszcze większej ilości komplementów.

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska Emma Da Silva East News





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