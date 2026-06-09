Ogólnokrajowa euforia związana z niesamowitym występem Mai Chwalińskiej na kortach Rolanda Garrosa trwa w najlepsze. Ten stan podtrzymał poniedziałkowy powrót naszej wielkoszlemowej gwiazdy do kraju. Samolot z 24-latką na pokładzie wylądował na warszawskim Okęciu, gdzie na 21. zawodniczkę rankingu WTA czekały tłumy fanów, witając ją jak bohaterkę, którą stała się dzięki temu, co zaprezentowała w stolicy Francji.

Sama zainteresowana nie do końca jednak zdawała sobie sprawę, jak wielką sympatię zyskała swoją drogą z eliminacji do finału Rolanda Garrosa. Swoją refleksją w tym temacie podzieliła się podczas zorganizowanej konferencji prasowej.

- Szczerze mówiąc, będąc w Paryżu nie czułam skali tego wszystkiego, co dzieje się w Polsce. Byłam dzisiaj w dużym szoku. Na pewno zdjęcia, które zrobiliście na lotnisku nie były korzystne. Jest to dla mnie nowa rzeczywistość, dużo nowych rzeczy wokół, ale zaadaptuję się. Zrobię wszystko najlepiej jak potrafię - stwierdziła Maja Chwalińska podczas spotkania z dziennikarzami.

I dodała:

Przez 18 lat gram w tenisa i ciężko pracuję każdego dnia. Tak się złożyło, że akurat w tym momencie to wszystko złożyło się w całość i kliknęło. Ciężka praca i cierpliwość się opłaciły

Roland Garros. Obóz Mirry Andriejewej o kulisach meczu z Mają Chwalińską

Sobotni finał Rolanda Garrosa rzecz jasna wciąż odbija się szerokim echem także w Rosji świętującej wielki triumf Mirry Andriejewej. O jego kulisach opowiedział nieco więcej treningowy partner 19-latki - Aleksiej Watunin. Z jego wypowiedzi jasno wynika, jakie podejście do starcia z Mają Chwalińską miał cały sztab Rosjanki, który obawiał się głównie półfinałowego pojedynku.

- Jako team najbardziej denerwowaliśmy się przed półfinałem, ponieważ Marta Kostiuk jest bardzo trudną przeciwniczką. Świetnie się porusza i dobrze grała w Madrycie. Można było to nawet uznać za finał - kto wygrywa ten mecz, ten wygrywa cały turniej. Dlatego byliśmy zdenerwowani. Mirra też się denerwowała, ale rozegrała ten półfinał idealnie. I nasz zespół już nie miał wątpliwości. Oczywiście, nie chcieliśmy cieszyć się przedwcześnie i pokazywać, że wygramy turniej, ale każdy w duchu wiedział, że Mirra gra teraz swój najlepszy tenis i powinna być silniejsza od rywalki w finale - powiedział Aleksiej Watunin w wywiadzie dla portalu Championat.com.

Ujawnił przy tym, że sam wywróżył wielkoszlemowy triumf Mirry Andriejewej na Rolandzie Garrosie po turnieju WTA 1000 w Madrycie, w którym nastoletnia gwiazda dotarła aż do finału, przegrywając właśnie ze wspomnianą Martą Kostiuk.

Maja Chwalińska Emma Da Silva East News

Maja Chwalińska DIMITAR DILKOFF AFP

Mirra Andriejewa William West AFP





Maja Chwalińska: Najpierw musi być pasja, a później trzeba dawać z siebie wszystko Polsat Sport