To już "polska tradycja", że zawodniczka z naszego kraju gra o półfinał Rolanda Garrosa - przynajmniej od 2020 roku. Obiekty w Paryżu zdominowała Iga Świątek, w tym roku też była uważana za jedną z faworytek. Dotarła do czwartej rundy, tam uległa Marcie Kostiuk, która na początku kwietnia złapała fenomenalną formę - i nie odpuszcza. Wygrała już 17 spotkań z rzędu, we wtorek, pokonując Elinę Switolinę, pierwszy raz znalazła się w singlowym półfinale Wielkiego Szlema.

Dziś mieliśmy poznać inną debiutantkę na tym poziomie - Maja Chwalińska czy Anna Kalinska też nigdy tak wysoko nie zaszły. Owszem, Rosjanka grała już w 1/4 finału w styczniu 2024 roku w Melbourne, przegrała z Qinwen Zheng, ale korty ziemne nie były jej domeną. Zwłaszcza te w Paryżu.

I choćby w tym należało szukać drobnej przewagi Polki, która na mączce zawsze czuła się znakomicie. Wolniejsze nawierzchnie sprzyjają jej technicznej grze, nadawane piłce rotacje powodują kłopoty u przeciwniczek. Problem w tym, że Maja pierwszy raz w karierze grała trzytygodniowy turniej, bo przecież zaczynała w Paryżu od eliminacji. Miała w nogach i rękach już siedem spotkań, a przecież od turnieju w Oeiras w kwietniu - i potyczki z Beatriz Haddad Maią - gra z bandażem na udzie. To efekt problemów z przywodzicielami. Spędziła na kortach w Paryżu o cztery godziny więcej od rywalki, zagrała trzy dodatkowe mecze.

Maja Chwalińska, Paryż 2026 DIMITAR DILKOFF AFP

Tyle że Rosjanka też nie jest zawodniczką o żelaznej kondycji. W Rzymie, w meczu z Jeleną Ostapenko, znów miała problemy, prosiła o pomoc medyczną. W poprzednim sezonie w czterech spotkaniach kreczowała po urazach, mecz z Danielle Collins w Strasburgu oddała walkowerem. No i nie jest tak sprytna jak Polka na korcie, ma za to świetne przyspieszające zagranie z bekhendu i umiejętność płaskiej gry, choć to bardziej skuteczne jest na kortach twardych.

Roland Garros 2026. Maja Chwalińska kontra Anna Kalinska. Mecz o półfinał na Court Philippe Chatrier

W całej swojej karierze Kalinska wygrała pięć spotkań z zawodniczkami klasyfikowanymi w najlepszej piątce na świecie, aż 14 z tymi z TOP 10. Maja zaś z gwiazdami z najlepszej dziesiątki... jeszcze nie rywalizowała. Rosjanka ma więc dużo większe doświadczenie i obycie w wielkich imprezach, to ona lepiej zaczęła spotkanie. Mimo że Maja miała 40-15 przy swoim serwisie, została przełamana. Kalinska grała agresywnie, ale przecież tak samo szukały sposobu na Polkę wcześniej Zheng, Sakkari czy Parry.

Podopieczna trenera Machovsky'ego nie zraziła się tą sytuacją. Za chwilę sytuacja się odwróciła, to Maja zaliczyła breaka, mimo stanu 40-15 dla Kalinskiej. I już było widać, że Polka dobrze radzi sobie z dużym wiatrem, który dawał się we znaki na Court Philippe Chatrier. Gdy zaś Polka poprawiła gemem do zera, a za moment kolejnym przełamaniem, mogliśmy już być spokojni o jej przygotowanie mentalne do tego spotkania. I umiejętność radzenia sobie z presją.

Maja Chwalińska przeprasza Annę Kalinską po zagraniu po siatce YOAN VALAT PAP/EPA

Kalinska starała się grać bardzo agresywnie, skracała wymiany, atakowała przy drugiej, najdalej trzeciej okazji. I była coraz bardziej niecierpliwa, bo... Polka ją zaskakiwała. Tym razem nie skrótami i lobami, ale minięciami. Rosjanka zaś biegać nie miała ochoty. Dostała dwa break pointy, Chwalińska świetnie się wybroniła. I podwyższyła na 4:1. A później przy 5:1, po 34 minutach gry, miała piłkę setową.

Polka tej szansy nie wykorzystała, a szkoda - grała wtedy z wiatrem. Kalinska wywalczyła drugie przełamanie, za chwilę - nowymi piłkami - wyserwowała pierwszy raz gema. Ale nie wygrała tego seta - w dziewiątym gemie Polka wygrała dwa ważne punkty dzięki dropszotom. Wywalczyła drugiego setbola, ale i tym razem Kalinska utrzymała się w grze. A później znów przełamała Bielszczankę, już na 4:5.

To tenisowe "momentum" nagle się zmieniło, Kalinska złapała rytm, zaczęła gonić Polkę po korcie. Wyrównała na 5:5, siłą Rosjanki zaczęła brać jednak górę. Maja przerwała tę negatywną serię w ostatnim momencie, od stanu 15-30 w jedenastym gemie. Miała 6:5, zrzuciła presję serwisową na rywalkę.

Ostatecznie doszło do tie-breaka, Polka miała na początku małe przełamanie (2-1), ale za chwilę przegrała dwa punkty przy swoim serwisie.

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To, co stało się później, aż trudno opisać. Maja objęła prowadzenie 4-3, za chwilę obie stoczyły kapitalną akcję, z wieloma wymianami. Aż w końcu to jednak zmęczona Rosjanka skusiła. A za chwilę ponownie - Chwalińska odskoczyła na 6-3, uzyskała trzy kolejne setbole. I w końcu sędzia Pierre Bacchi ogłosił, że set zapisany zostanie po jej stronie. Mogło to się stać 35 minut wcześniej, ale jednak to Polka miała 7:6 (3). Po 69 minutach rywalizacji.

Został jeszcze drugi set, a te drugie, w każdym meczu w Paryżu, Polka dotąd wygrywała. Kalinska zaczęła od wygranego gema serwisowego, a później sprawiała wrażenie, jakby miała już dość. Polka zaś "poczuła krew", zaczęła dominować. Odskoczyła na 4:1, była o dwa gemy od kolejnego życiowego sukcesu. Rosjanka zaś ryzykowała coraz mocniej, dokuczały jej plecy, chciała grać szybko i z siłą. A coraz rzadziej trafiała.

Owszem, Kalinska jeszcze zdołała dwukrotnie przełamać Polkę, ale to było za mało. W swoich gemach serwisowych była tłem. Maja wygrała 7:6 (3), 6:3, całość zajęła 114 minut. Awansowała do półfinału, a w najbliższy poniedziałek będzie minimum 30. zawodniczką świata.

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Rywalkę pozna dzisiaj, będzie sią Sabalenka lub Sznajder. To spotkanie zostanie rozegrany w czwartek, prawdopodobnie jako drugie od godz. 15. Po zakończeniu starcia Kostiuk - Andriejewa.

Maja Chwalińska PAP/EPA

Anna Kalinska ANTHONY WALLACE AFP





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