Królewskie powitanie Chwalińskiej w Polsce. Tłumy na warszawskim lotnisku

Jakub Żelepień

Jakub Żelepień

Maja Chwalińska wróciła w poniedziałek rano do Polski. Samolot z finalistką Rolanda Garrosa na pokładzie wylądował na warszawskim lotnisku około godziny 09:30. Chwilę później zawodniczka zameldowała się w terminu portu lotniczego, a tam czekali na nią dziennikarze, kibice i znajomi. Wszyscy razem zgotowali jej gorące powitanie.

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Tłumy kibiców czekały na przybycie Mai ChwalińskiejJakub ŻelepieńINTERIA.PL

Maja Chwalińska ma za sobą spektakularny występ we French Open. Zawodniczka, która zaczynała turniej od kwalifikacji, dotarła aż do finału. Dopiero w nim znalazła pogromczynię - okazała się nią Rosjanka Mirra Andriejewa, która wygrała 6:3, 6:2.

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Zajście tak daleko Paryżu to olbrzymi zastrzyk finansowy. Nagroda za ten etap French Open to 1,4 mln euro brutto - dwa razy tyle, co wcześniej w karierze Chwalińska uzbierała z oficjalnych nagród.

Jej sukces ma też oczywiście przełożenie na ranking WTA. Polka przesunęła się ze 114. na 21. miejsce w światowym zestawieniu tenisistek. To największy awans w całym zestawieniu od poprzedniego notowania. Iga Świątek nadal zajmuje trzecią pozycję, a liderką jest wciąż Białorusinka Aryna Sabalenka.

Maja Chwalińska wróciła do Polski

W poniedziałek rano Chwalińska wróciła do kraju. Polka wsiadła do samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT, który planowo miał wyruszyć z paryskiego lotniska CDG o godzinie 07:05. Start nieco się jednak opóźnił i nastąpił dopiero o 07:38.

Maszyna w powietrzu nadrobiła jednak stracony czas i zameldowała się na warszawskim lotnisku punktualnie.

Kilkanaście minut po wylądowaniu Chwalińska była już w terminalu, a tam czekali na nią kibice, dziennikarze i znajomi. Wszyscy razem zgotowali jej królewskie powitanie. Były brawa, śpiewy i gratulacje. Z głośników rozbrzmiewała piosenka "Pszczółka Maja" na cześć tenisistki.

Zawodniczka została szczelnie otoczona przez fanów. Część szczęśliwców otrzymała autografy, inni zdołali zrobić sobie z bohaterką ostatnich tygodni zdjęcie.

Kibiców było jednak tak wielu, że momentalnie powstało olbrzymie zamieszanie, a Chwalińska ostatecznie spędziła na terenie terminalu tylko kilka minut, po czym, prawdopodobnie po szybkiej decyzji osoby z jej teamu, zdecydowano o zaprowadzeniu tenisistki do samochodu, który zawiózł ją do hotelu.

Jeszcze na parkingu tłum starał się dostać do tenisistki. Nad chaosem zapanowali jednak wspólnie strażnicy graniczni, policjanci i ochrona lotniska.

W poniedziałek o godzinie 14:00 odbędzie się konferencja prasowa z udziałem Chwalińskiej.

Tłum fotoreporterów i dziennikarzy otaczający czarne auto pod zadaszonym terminalem lotniska, liczne kamery oraz wyciągnięte mikrofony skierowane w stronę pojazdu.
Maja Chwalińska wsiadła do samochodu, którym pojechała do hoteluJakub ŻelepieńINTERIA.PL
Tenisistka w jasnym stroju odbija piłkę rakietą oburącz podczas meczu, z pełnym skupieniem na twarzy.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONEast News
Zawodniczka tenisowa w trakcie serwisu, skupiona na piłce, z uniesioną rakietą na tle trybun pełnych widzów.
Maja Chwalińska w trakcie meczu w ParyżuALAIN JOCARDEast News
Kobieta w sportowej koszulce i spódniczce trzyma w rękach szklane trofeum, stojąc na tle kortu tenisowego.
Maja Chwalińska po finale Rolanda GarrosaEmma Da SilvaEast News
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