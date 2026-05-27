Koszmarne sceny na korcie numer 6 w Paryżu. Blisko pięć godzin walki, potrzebne były nosze

Rafał Sierhej

Rafał Sierhej

Jakub Mensik uważany jest za tego, który może dołączyć do Carlosa Alcaraz i Jannika Sinnera, aby stworzyć nową tenisową wielką trójkę. Czechowi jak na razie brakuje jednak poważnych wyników w Wielkich Szlemach. Kolejną szansę na poprawę swoich statystyk dostał w paryskim Roland Garros. W drugiej rundzie czekał go jednak morderczy bój. Czech wygrał, ale po blisko pięciu godzinach gry na korcie pojawiły się nosze.

Jakub Mensik
Jakub MensikTHIBAULT CAMUSAFP

Pierwszy tydzień tegorocznego Roland Garros to dla tenisistów i tenisistek walka nie tylko z rywalami. Spora część z rywalizujących o tytuły wśród panów i pań musi się także mierzyć ze swoimi organizami. Nad Paryżem nieustannie świeci bowiem słońce, a temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza. 

Linette wyszła na kort po Świątek. Sensacja w Paryżu, a to nie koniec. Jest komunikat organizatorów

Te warunki bez wątpienia jeszcze bardziej odczuwalne są na kortach bocznych, gdzie nie można skryć się pod dachem. Z taką sytuacją mierzyli się panowie Mariano Navone i Jakub Mensik. Argentyńczyk z Czechem rywalizowali ze sobą na korcie numer sześć, gdzie o dachu nie ma mowy.

Brutalne sceny w Paryżu. Czech otoczony przez medyków

Pierwszą partię w dobrym stylu wygrał Jakub Mensik 6:3. Bazą do tego wyniku był oczywiście znakomity serwis. W drugim secie Mensik miał z podaniem gigantyczne problemy, co Navone wykorzystał, wygrywając 6:2. W trzeciej partii szala znów przechyliła się na korzyść Mensika. Wyżej notowany z zawodników wygrał 6:4.

Od tego momentu zaczęły się gigantyczne problemy Mensika, który w czwartym secie zmagał się z kłopotami związanymi ze zmęczeniem. Przegrał tego seta 1:6. Piąta - decydująca partia była najbardziej zacięta. Skończyła się heroicznym triumfem Mensika po super tie-breaku. 

Radwańska ujawnia po triumfie Linette. Był sprzeciw, Polka przegłosowana

Mecz trwał blisko pięć godzin, a wykończony triumfator po ostatniej piłce padł na kort i nie był w stanie się podnieść. Navone poklepał Czecha, a ten wciąż się nie podnosił. Dopiero po zejściu sędziego ze stołka pojawiły się służby medyczne, które dokładnie zweryfikowały stan zdrowia 20-latka.

Na korcie pojawiły się nosze, te ostatecznie nie były potrzebne. Mensik zszedł o własnych nogach z kortu i może regenerować się przed kolejnym meczem. W tym zmierzy się z wypoczętym Alexem de Minaurem. Australijczyk w drugiej rundzie dostał walkowera i do gry wróci dopiero w piątek w meczu z Mensikiem.

Tenisista w białej czapce wykonuje dynamiczny forehand na kortach ziemnych, piłka odbija się tuż przed nim.
Adam Walton w Roland Garros gra dzięki dzikiej karcie. Właśnie wygrał pierwszy mecz w karierze z rywalem z TOP 10CHRISTOPHE PETIT TESSONPAP/EPA
Mariano Navone
Mariano NavoneMARCO BERTORELLO / AFPAFP
Jakub Mensik
Jakub MensikALAIN JOCARD/AFP/East NewsEast News


AMW Arka Gdynia - Zastal Zielona Góra. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja