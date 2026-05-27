Pierwszy tydzień tegorocznego Roland Garros to dla tenisistów i tenisistek walka nie tylko z rywalami. Spora część z rywalizujących o tytuły wśród panów i pań musi się także mierzyć ze swoimi organizami. Nad Paryżem nieustannie świeci bowiem słońce, a temperatury przekraczają 30 stopni Celsjusza.

Te warunki bez wątpienia jeszcze bardziej odczuwalne są na kortach bocznych, gdzie nie można skryć się pod dachem. Z taką sytuacją mierzyli się panowie Mariano Navone i Jakub Mensik. Argentyńczyk z Czechem rywalizowali ze sobą na korcie numer sześć, gdzie o dachu nie ma mowy.

Brutalne sceny w Paryżu. Czech otoczony przez medyków

Pierwszą partię w dobrym stylu wygrał Jakub Mensik 6:3. Bazą do tego wyniku był oczywiście znakomity serwis. W drugim secie Mensik miał z podaniem gigantyczne problemy, co Navone wykorzystał, wygrywając 6:2. W trzeciej partii szala znów przechyliła się na korzyść Mensika. Wyżej notowany z zawodników wygrał 6:4.

Od tego momentu zaczęły się gigantyczne problemy Mensika, który w czwartym secie zmagał się z kłopotami związanymi ze zmęczeniem. Przegrał tego seta 1:6. Piąta - decydująca partia była najbardziej zacięta. Skończyła się heroicznym triumfem Mensika po super tie-breaku.

Mecz trwał blisko pięć godzin, a wykończony triumfator po ostatniej piłce padł na kort i nie był w stanie się podnieść. Navone poklepał Czecha, a ten wciąż się nie podnosił. Dopiero po zejściu sędziego ze stołka pojawiły się służby medyczne, które dokładnie zweryfikowały stan zdrowia 20-latka.

Na korcie pojawiły się nosze, te ostatecznie nie były potrzebne. Mensik zszedł o własnych nogach z kortu i może regenerować się przed kolejnym meczem. W tym zmierzy się z wypoczętym Alexem de Minaurem. Australijczyk w drugiej rundzie dostał walkowera i do gry wróci dopiero w piątek w meczu z Mensikiem.

