Artur Gac, Interia: Rozmawiałem z Maciejem Ryszczukiem, który mówi, że nie zazdrości ci tego wyzwania, na które się decydujesz. Mówi, że zaraz po skoku do Sekwany, gdy Maja wygra finał, będziesz musiał mieć umówioną wizytę u dermatologa. Wycofujesz się z tego czy podtrzymujesz?

Piotr Szczypka: - Nie no, ja jestem człowiek ze Śląska, twardy, już nie najmłodszy, więc różne sytuacje w życiu robiłem za młodego. Więc ten zakład to jest akurat najmniejszy problem. Nie sądzę, żeby mi dermatolog był potrzebny. Skoro olimpijczycy przepłynęli w zeszłym roku, to ja dam radę.

Jesteśmy świadkami kolejne historii pisanej rakietą Mai, która absolutnie wymyka się już zdrowemu rozsądkowi. Czy wy byliście przed tym meczem względnie spokojni, czy kłębkiem nerwów?

- Jakby nie kontroluję do końca swojego organizmu. Dzisiaj byłem strasznie nerwowy. Nie umiem powiedzieć do końca dlaczego, bo na poprzednich meczach byłem spokojny. Nie wiem w ogóle, chyba to teraz do mnie dociera, co ona zrobiła w tym turnieju. Nie mam po prostu słów, bo wiem, co sto razy powtarzaliśmy, jaka to była droga. Pewnie każdy zawodnik przechodzi takie drogi. Są tacy, co w dużo młodszym wieku do tego dochodzą, ale myślę, że jest to nagroda i czuwa tam nad nią ktoś u góry. I teraz za to wszystko, co przeszła jest ta nagroda, jest to jak gdyby wyzerowane. Jestem przeszczęśliwy, spełniła wszystkie moje zawodowe marzenia. Wiadomo, że jeszcze dwa mecze i chcemy je wygrać, ale już czuję coś takiego... Całe życie marzyłeś o tej górze, stoisz na tej górze i nie ma nic wyżej, więc jest to podstawa do następnej góry, czyli do jutrzejszego meczu. Ja tak mówiłem, ale ludzie pukali się po czole. Mówiłem, że tu każdy jest człowiekiem i do pokonania, ale wyjdź i zagraj z nim to jest kompletnie inna sytuacja.

- Jestem naprawdę pod ogromnym wrażeniem, przede wszystkim jej odporności psychicznej. Bo dzisiaj prowadząc 5-1, to Kalinska była zniechęcona. Jednak te dwie piłki, które były już tak blisko i mogła je skończyć, nie skończyła. Tie-break zawsze jest loterią, Kalinska później grała dużo lepiej, więc tutaj się bałem. Jednak Maja przetrzymała to fantastycznie i później domknęła ten mecz. Chapeau bas, ogromne gratulacje, bo mnie tak ścisnęło w żołądku, że aż zrobiło mi się niedobrze i chciało wymiotować. Więc nie wiem jak ona stoi na tym korcie, gra i tą piłkę meczową wygrywa. Wielki, wielki szacunek.

Jaka to jest dziewczyna?

- Dziewczyna jakby z innego świata. Dla niej ten tenis był zawsze, to gra, te marzenia... I ten Federer. Pamiętam jak wróciła z Australia Open, gdzie zobaczyła Federera i płakała. To jest coś niesamowitego, bo ona jest po prostu kompletnie inna niż ten obecny konsumpcyjny świat. Nigdy nie mówiła o pieniądzach, zawsze jak je miała to wszystko wydała na karierę. Ją interesowała po prostu gra, ten spirit, ten duch. Myślę, że też dzięki temu wygrywa. Taka skromna dziewczyna, skromni rodzice. Ciężko, po prostu ciężko na to pracowała i skoro inni mogą, to ona też może. Jest to spełnienie marzeń, jest to nagroda dla niej, najpiękniejsza jaka może być i cieszę się jej szczęściem.

Gdy obserwowałeś ją przed tym meczem, to jaka była? Taka sama, jak przed poprzednimi, czy coś wyczuwałeś w jej zachowaniu?

- Przyszła na śniadanie o 7, zjadła jajecznicę, ale nie jadła za dużo. Myślę, że była zestresowana, tylko ona jest taka, że nie chce tego pokazywać. Później pojechaliśmy, więc ona zawsze jedzie w tych słuchawkach, po prostu koncentruje się, bo wszyscy jechaliśmy samochodem, ale nie rozmawialiśmy za dużo. I później rozgrzewka, później rozgrzewka poza kortem z Maćkiem Ryszczukiem, następnie na korcie. Już później jej nie widziałem. Ona ogólnie jest introwertyczką, zamkniętą osobą. Może po jakimś czasie, jak już te wszystkie emocje opadną, siądziemy i wtedy może powie, co czuła.

- Jest taka trochę jakby obudzona o północy z twardego snu. I może to dobrze, bo to do niej nie dociera. Jak już komuś powiedziała, że wszyscy się stresują, a ona mówi "no przestańcie, nie stresujcie się". Tak jak mówię, ona ma jakąś kosmiczną konstrukcję mentalną, bo jej gra nie polega na strzelaniu. Jest na kombinacji, więc to trzeba mieć straszną moc w nogach i w głowie. Musi dużo więcej myśleć, jest takim strategiem. Myślę, że też z trenerem jest bardzo blisko i on go uspokaja, bo mnie też uspokaja. Potrzebujemy takich ludzi i to jest wszystko to, co możemy zrobić. A później już "show must go on".

Więcej wkrótce...

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