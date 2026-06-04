Komunikat ws. finału Rolanda Garrosa. Doszło do zmiany. Jest ogłoszenie

Piękny sen Mai Chwalińskiej w Paryżu trwa. Tenisistka z Polski pokonała Dianę Sznajder w półfinale Roland Garros i awansowała do ostatniego etapu.

Stała się tym samym kolejną z niewielu polskich tenisistek w historii, które zagrały w finale wielkoszlemowego turnieju. W tym wieku przed nią były to, oczywiście, Iga Świątek i Agnieszka Radwańska.

Maja Chwalińska dokonała jednak rzeczy szczególnie sensacyjnej. Jako pierwsza kwalifikantka w historii awansowała do finału Rolanda Garrosa. 24-latka bardzo szybko podbiła serca polskich kibiców. Na jej punkcie zapanowało w kraju prawdziwe szaleństwo.

Wiadomość dla polskich kibiców. Zmiana na wielki finał Roland Garros

Do tej pory mecze Mai Chwalińskiej na Roland Garros można było oglądać w Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max. Teraz doszło jednak do zmiany, o której można przeczytać w komunikacie zacytowanym poniżej.

- Spotkanie transmitowane będzie w Eurosporcie 1, Playerze i HBO Max, tak jak poprzednie mecze, ale dodatkowo na antenie TVN, dostępnego w naziemnej telewizji cyfrowej - czytamy w ogłoszeniu TVN WBD.

Finałową rywalką Mai Chwalińskiej na korcie Philippe'a Chatriera będzie Mirra Andriejewa. Rosjanka bardzo pewnie pokonała w półfinale pogromczynię Igi Świątek, czyli Ukrainkę Martę Kostiuk. Podopieczna Sandry Zaniewskiej do tej pory radziła sobie znakomicie, ale do wielkiego finału awansować się nie udało.

Mecz rozpocznie się w sobotę o godzinie 15:00 czasu polskiego. Spotkanie finałowe skomentują Justyna Kostyra i Lech Sidor - podało TVN WBD w komunikacie.

Maja Chwalińska już teraz może cieszyć się awansem na 21. miejsce rankingu WTA. Jeśli wygra finał z Andriejewą, będzie plasować się na 14. miejscu. W rankingu Race wyprzedzi natomiast samą Igę Świątek. Przed rozpoczęciem Rolanda Garrosa zajmowała 113. lokatę. Mówimy więc o olbrzymim awansie.

Maja Chwalińska osiągnęła ogromny sukces Anne-Christine POUJOULAT AFP

Maja Chwalińska ZUMA Press Wire/Shutterstock East News

Maja Chwalińska Anne-Christine POUJOULAT AFP





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