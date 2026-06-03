Kolejny triumf Chwalińskiej. Tyle już zarobiła w Paryżu. Kwota robi wrażenie

Tomasz Chabiniak

Tomasz Chabiniak

Maja Chwalińska awansowała do półfinału Rolanda Garrosa. W środę pokonała Annę Kalinską 7:6, 6:3. Ile dokładnie dolarów wypłacą jej organizatorzy turnieju? Kwota robi wrażenie. To największe pieniądze w karierze 24-latki urodzonej w Dąbrowie Górniczej.

Maja Chwalińska podczas meczu na korcie, w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce, z rakietą tenisową.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP

W ostatnich dniach Maja Chwalińska była na ustach całej sportowej Polski. Jej podbój Paryża robił wrażenie - w kwalifikacjach Rolanda Garrosa wyelimnowała Alice Rame, Carole Monnet, Suzan Lamens, a już w drabince głównej mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari i Diane Parry. W środę czekała ją konfrontacja ćwierćfinałowa z Anną Kalinską.

Do tej pory nasza rodaczka zarobiła na tegorocznym French Open ponad 545 tys. dolarów, czyli 1 mln 991 tys. zł. Dziś na korcie Philippe'a Chatriera decydowało się, czy zawodniczka urodzona w Dąbrowie Górniczej zrobi kolejny krok sportowy i finansowy.

Maja Chwalińska "rozbija bank" w Paryżu. Duża kwota, która może jeszcze urosnąć

Tak też się stało. Polka pokonała Rosjankę i zagra w półfinale. Ma więc już pewny przelew na co najmniej 870 tys. dol., czyli 3 mln 175 tys. zł.

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Roland Garros

Księżniczka z Paryża. Maja Chwalińska zagra o finał Rolanda Garrosa

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

Jeśli pokona Arynę Sabalenkę lub Dianę Sznajder w półfinale, to będzie mogła liczyć na 1 mln 624 tys. dol. (5 mln 933 tys. zł), a w razie triumfu w całym turnieju otrzyma 3 mln 248 tys. dol. (11 mln 866 tys. zł).

Kobieta w sportowym stroju na korcie tenisowym z uniesionym palcem wskazującym, wyrażającą koncentrację i determinację.
Maja ChwalińskaCHRISTOPHE ENAEast News
Kobieta uderzająca piłkę tenisową rakietą podczas meczu na korcie
Maja ChwalińskaJULIEN DE ROSAAFP
Kobieta ubrana w czarną sportową koszulkę przeciera twarz przedramieniem, na którym ma biały opatrunek lub opaskę, jej twarz wyraża skupienie i zmęczenie.
Maja ChwalińskaPAP/EPA/YOAN VALATPAP/EPA


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