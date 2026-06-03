Kolejny triumf Chwalińskiej. Tyle już zarobiła w Paryżu. Kwota robi wrażenie

W ostatnich dniach Maja Chwalińska była na ustach całej sportowej Polski. Jej podbój Paryża robił wrażenie - w kwalifikacjach Rolanda Garrosa wyelimnowała Alice Rame, Carole Monnet, Suzan Lamens, a już w drabince głównej mistrzynię olimpijską Qinwen Zheng, Elise Mertens, Marię Sakkari i Diane Parry. W środę czekała ją konfrontacja ćwierćfinałowa z Anną Kalinską.

Do tej pory nasza rodaczka zarobiła na tegorocznym French Open ponad 545 tys. dolarów, czyli 1 mln 991 tys. zł. Dziś na korcie Philippe'a Chatriera decydowało się, czy zawodniczka urodzona w Dąbrowie Górniczej zrobi kolejny krok sportowy i finansowy.

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Tak też się stało. Polka pokonała Rosjankę i zagra w półfinale. Ma więc już pewny przelew na co najmniej 870 tys. dol., czyli 3 mln 175 tys. zł.

Jeśli pokona Arynę Sabalenkę lub Dianę Sznajder w półfinale, to będzie mogła liczyć na 1 mln 624 tys. dol. (5 mln 933 tys. zł), a w razie triumfu w całym turnieju otrzyma 3 mln 248 tys. dol. (11 mln 866 tys. zł).

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Maja Chwalińska JULIEN DE ROSA AFP

Maja Chwalińska PAP/EPA/YOAN VALAT PAP/EPA





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