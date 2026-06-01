Kolejna rywalka nie znalazła "antidotum" na Chwalińską. "Tego nie uczą"

Dariusz Ostafiński, Interia: Za nami kolejny mecz Mai Chwalińskiej. Nie dość, że wygrany, to dobrze się to oglądało. Lepiej niż te ostatnie mecze Igi Świątek.

Tomasz Wolfke, komentator Eurosportu, tenisowy ekspert: Ja kiedyś powiedziałem, że Chwalińską wolę oglądać bardziej niż Świątek, to hejt się na mnie wylał. Kibice Światek wypomnieli mi, że jednak wyniki przemawiają za Igą. Mieli rację, bo wtedy Maja była gdzieś około 150. miejsca w rankingu.

Chwalińska szaleje. "Nikt sobie z tym nie radzi"

Teraz Chwalińska jest 48. w rankingu WTA Race.

- A może być jeszcze wyżej, bo sposób grania ma na tyle nietypowy, że nikt sobie z tym nie radzi. Może ktoś sobie poradzi? Może Kalinska, a może dopiero Sabalenka.

Tak pan myśli? Menedżer Mai jeszcze przed meczem z Diane Parry mówił mi, że nie ma sufitu.

- Co do Kalinskiej to nie byłbym taki pewien. Ona może mieć z Mają ogromne problemy. Wysokie, spadające z dużej wysokości piłki, to nie jest coś, co Kalinska lubi. Ona żyje z innych piłek. Potapova grała jej takie piłki, a i tak grała z nią prawie trzy godziny. I to była walka. Dlatego cofam to, co powiedziałem. Półfinał jest możliwy.

Już sam fakt, że o tym mówimy, jest ogromnym sukcesem Chwalińskiej. Ona sama powtarza, że nie wie, co się dzieje.

- Dzieje się to, że nikt nie gra tak, jak Maja. Przeciwniczki nie wiedzą, co z tym jej graniem zrobić, jak znaleźć na to antidotum. Dlatego Maja całkiem sensownie postawiła na coś, o czym rywalki nie mają zielonego pojęcia. Dlatego, kiedy przychodzi do meczu, one są bezradne, a na liczniku Mai jest już siedem wygranych. Zwykle wystarcza to do wygrania turnieju, ale u Mai mieliśmy trzy mecze kwalifikacyjne.

"Nie twierdzę, że zostanie liderką...". Takie słowa o Chwalińskiej

Polka przegrała dotąd tylko jednego seta.

- Bo, żeby wygrać z Mają to trzeba chłodnej głowy. Ona ma coraz większą pewność swoich uderzeń. Jest też mocniejsza fizycznie i chyba ciut szczuplejsza niż wcześniej. To niewątpliwie zasługa Macieja Ryszczuka, który na pełen etat zajmuje się Igą Świątek, ale od roku stara się też wygospodarować czas dla Mai i Katarzyny Kawy. To procentuje.

Chwalińska świetnie się odnajduje w świecie brutalnego, siłowego tenisa.

- Już od jakiegoś czasu mówimy głośno z Karolem Stopą i Lechem Sidorem, że niespecjalnie jesteśmy zachwyceni tym, że w tenisie liczy się tylko wytrzymałość i mocne uderzenia. Na szczęście przyszedł Roland Garros i okazało się, że można grać tak, jak Maja. Szkolenie w tenisie idzie w tym kierunku, że wypuszcza się na rynek sprawnych i wytrzymałych. Niewielu jest takich, co potrafią zmieniać rytm. W prawo, lewo, to jeszcze może tak, ale w przód i w tył, to już nie. Ostatnio tylko Alcaraz pokazał, że tak potrafi. Teraz mamy Maję.

Która zdecydowanie wyróżnia się w świecie tej tenisowej łupanki.

- To prawda i to mi się podoba. Nie twierdzę, że ona dzięki temu zostanie liderką światowego tenisa, bo nie zostanie, ale …

Czy to już sufit? Parry kolejną, która się zagotowała

Zapytam raz jeszcze, jak wtedy o mecz z Kalinską. Ma pan pewność, że Maja właśnie dotknęła sufitu?

- Po prostu nie pamiętam, żeby w erze open światowym tenisem rządziła dziewczyna o tak skromnych warunkach fizycznych. Hingis nie była potężna, ale miała talent i umiejętność przewidywania. Maja też to ma. Potrafi dobrze rozczytać, co się stanie zaraz na korcie. Do tego dorzuca urozmaicony tenis. Każda piłka jest zagrana inaczej. Jak uśpi rywalkę tymi balonami, to potrafi zaskakująca sieknąć.

Nie wiadomo, czego się po niej spodziewać.

- Wiadomo, czego się spodziewać. W ciemno można założyć, że grając z nią, nie da się wejść w rytm. Jak powiedziałem, każda piłka jest grana inaczej. Kiedy przeciwniczka liczy, że Maja w końcu zagra po Bożemu, to leci balon, potem slajs z boczną rotacją, a nagle jest uderzenie w trzeci metr kortu. Z Mają, trzeba cierpliwie przebijać, a to nie jest łatwe.

Diane Parry jest kolejną zawodniczką, która tego nie wytrzymała.

- Zagotowała się. Już w pewnym momencie nie wiedziała, co z tym zrobić. Bo grania z kimś takim, jak Chwalińska nie da się nauczyć. Nikt tego nie uczy, bo prawie nikt tak nie gra.

"W finał nie wierzę, ale Maja już dokonała czegoś niesamowitego"

A pan mimo to mówi, że Maja może i pokona Kalinską, ale Sabalenki już nie.

- Ja to mówię tylko z tego powodu, że Radwańska, do której można porównać Maję, też nie wygrała wielkiego szlema. Prędzej czy później trafiała na większą, silniejszą, z którą nie była w stanie sobie poradzić mimo grania inteligentnego tenisa. I z Mają, będzie podobnie. Może już z Kalinską, choć jak powiedziałem, wyobrażam sobie, że ją ogra. Natomiast z Sabalenką już tak łatwo nie będzie. Inna sprawa, że przed tym turniejem nie wyobrażaliśmy sobie, że Maja może przejść Zheng czy Sakkari. Podchodząc racjonalnie, nie wierzę w takie sprawy, jak finał, ale Maja już dokonała czegoś niesamowitego.

Mówimy o dziewczynie, która przed tym turniejem była poza setką, a jej cała wcześniejsza kariera była naznaczona bólem i cierpieniami.

- Dlatego jest to najbardziej niezwykła historia i największa niespodzianka w kobiecym tenisie ostatnich lat. O ile dobrze pamiętam, to ostatni raz kwalifikantka grała w ćwierćfinale w roku pandemicznym. I chyba nawet grała i przegrała z Igą. Natomiast kogoś takiego, jak Maja to można ze świecą szukać. Przed Roland Garros ona zagrała tylko jeden turniej WTA w Cluj Napoka i doszła do ćwierćfinału. Teraz jednak fantastycznie wykorzystuje okazje i miejmy nadzieję, że zostanie w czołówce.

To nawet będzie dobre dla Świątek, bo zyska trochę spokoju.

- A spokój się Idze bardzo przyda. Natomiast Maja zdecydowanie i w sposób naturalny przyciąga uwagę sukcesami i historią. Media już jej są wdzięczne, bo jakby nie ona, to polscy dziennikarze już mogliby wracać do domu razem z Igą.

Maja Chwalińska po meczu o ćwierćfinał w Paryżu THOMAS SAMSON AFP

Maja Chwalińska CHRISTOPHE ENA East News

Diane Parry JULIEN DE ROSA AFP





