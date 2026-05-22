Klęska turniejowej "5" na Roland Garros. Triumf pogromczyni Polki w 58 minut
Po znakomitym występie w turnieju WTA 125 w Huzhou, gdzie Katarzyna Kawa zdobyła swój największy singlowy tytuł w karierze, Polka miała apetyt na to, by awansować do głównej drabinki Roland Garros. Nasza reprezentantka spotkała się jednak z ogromnym naporem ze strony Claire Liu. Amerykanka zwyciężyła aż 6:3, 6:0. Dziś tenisistka z USA potwierdziła swoją znakomitą formę. Nie dała szans zawodniczce rozstawionej z "5", triumfując w zaledwie 58 minut.
Claire Liu przybyła na eliminacje Roland Garros w znakomitym nastroju. W tygodniu poprzedzającym kwalifikacje, 25-latka triumfowała w turnieju ITF W75 w Trnawie. Tenisistka z USA wygrała w finale Annę Siskovą, po trzech tie-breakach. Maratońskie starcie na zakończenie słowackiej imprezy nie wpłynęło niekorzystnie na reprezentantkę Stanów Zjednoczonych - wręcz przeciwnie. W pierwszej rundzie eliminacji do paryskiego Szlema pokonała Laurę Pigossi 6:1, 6:1.
W meczu z Katarzyną Kawą również spisywała się doskonale. Zwyciężyła 6:3, 6:0, zgarniając kilka zaciętych gemów w drugiej odsłonie spotkania. Dzięki temu Liu zameldowała się w decydującej fazie kwalifikacji. Tam czekało ją starcie z rozstawioną z "5" - Lulu Sun. Gdy panie spotkały się ze sobą na nawierzchni twardej podczas półfinału WTA 250 w Kantonie, pod koniec października ubiegłego roku, wtedy reprezentantka Nowej Zelandii wygrała 6:0, 7:6(3). Teraz role się odwróciły, bowiem to 182. rakieta świata była faworytką potyczki ze 111. zawodniczką rankingu.
Claire Liu kontra Lulu Sun w decydującej rundzie eliminacji
Mecz rozpoczął się od serwisu Liu. Pierwsze dwie akcje powędrowały na konto Sun, ale później Claire wróciła ze stanu 0-30 i utrzymała swoje podanie. Po zmianie stron pojawiły się break pointy dla Amerykanki. Wykorzystała trzeciego z nich, a następnie podwyższyła prowadzenie do wyniku 3:0. W trakcie szóstego gema doszło do następnego przełamania na korzyść tenisistki z USA, mimo że Lulu posiadała piłkę na drugie "oczko". Przy stanie 5:1 Liu wyserwowała sobie seta, dzięki czemu triumfowała w nim aż 6:1.
Druga część pojedynku przyniosła jeszcze większą dominację po stronie Claire. W trakcie pierwszego i trzeciego rozdania zgarniała breaki, mimo że w obu przypadkach reprezentantka Nowej Zelandii prowadziła 30-0. Między czwartym a szóstym gemem zawodniczka rozstawiona z "5" zdobyła zaledwie cztery punkty. To przełożyło się na partię wygraną do zera przez Liu. Ostatecznie Amerykanka triumfowała 6:1, 6:0 po zaledwie 58 minut. Tym samym tenisistka z USA awansowała do głównej drabinki, tracąc tylko sześć "oczek" w całych eliminacjach. Wkrótce 25-latka pozna swoją rywalkę w pierwszej rundzie docelowych zmagań.
Główne zmagania podczas Roland Garros wystartują 24 maja i potrwają do 7 czerwca.