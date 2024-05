Klęska Rosjanki już w pierwszej rundzie. Faworytka za burtą. Niemal 100 miejsc różnicy na nic

Urodzona w Moskwie zawodniczka, która niedawno skończyła 20 lat, ma za sobą wspaniałą karierę juniorską, w której wygrała m.in Wimbledon, Australian Open i US Open. We French Open zagrała zresztą w finale w 2020 roku, ale nie udało jej się skompletować Wielkiego Szlema. Przynajmniej jako juniorka, bo teraz cały czas może to powtórzyć. Choć na pewno nie w tym roku...