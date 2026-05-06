Kiedy Roland Garros 2026? Gdzie obejrzeć mecze Igi Świątek? [TERMINARZ, TRANSMISJE]

Roland Garros, nazywany też French Open to jeden z czterech wielkoszlemowych turniejów tenisa obok Australian Open, Wimbledonu i US Open. Zawody zostały nazwane na czesć bohatera I wojny światowej, Rolanda Garrosa, który był francuskim pilotem myśliwskim. Tegoroczna edycja będzie już 125. To zdecydowanie turniej, który kocha Iga Świątek, bowiem wygrywała go aż czterokrotnie: w 2020, 2022, 2023 i 2024 roku. Natomiast pierwszą polską mistrzynią była w 1939 roku Jadwiga Jędrzejowska, tyle że w grze podwójnej. W grze pojedynczej tytułów sprzed roku wśród pań będzie broniła Coco Gauff, a wśród panów Carlos Alcaraz.

Tenis. Kiedy Roland Garros 2026? Kiedy może zagrać Świątek? [TERMINARZ, HARMONOGRAM]

Turniej kwalifikacyjny do Roland Garros 2026 potrwa od 18 do 22 maja. Złożą się na niego trzy rundy. W kwalifikacjach singla bierze udział po 128 zawodniczek i zawodników, z których tylko 16 bezpośrednio awansuje do głównego turnieju. Pozostałe osiem miejsc zajmą ci, którzy otrzymali tzw. dzikie karty przyznawane przez organizatorów. Te grono zawdniczek i zawodników dołączy do rywalek i rywali z pierwszych 104. miejsc w rankingach WTA i ATP.

Główne zmagania singlistek i singlistów w Roland Garros rozpoczną się 24 maja. Mecze I rundy zostaną rozegrane w dniach od 24 do 26 maja. Następnie od 27 do 28 maja odbędą się spotkania II rundy, od 29 do 30 maja III rundy, a od 31 maja do 1 czerwca IV rundy.

Na dni 2 i 3 czerwca zaplanowano ćwierćfinały turnieju. Dopiero od półfinałów będzie podział na dni meczowe kobiet i mężczyzn. 4 czerwca zostaną rozegrane półfinały kobiet, a 5-tego półfinały mężczyzn. Z kolei wielki finał kobiet odbędzie się 6 czerwca, a 7 czerwca wielki finał mężczyzn.

Na Roland Garros 2026 Polskę w turnieju singla będą reprezentowali: Iga Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch, Kamil Majchrzak oraz Hubert Hurkacz. Ponadto o grę w drabince głównej podczas kwalifikacji powalczą Maja Chwalińska, Linda Klimovicova i Katarzyna Kawa.

Gdzie obejrzeć Roland Garros 2026? [TRANSMISJE NA ŻYWO, STREAM]

Mecze Polaków podczas Roland Garros 2026 będzie można obejrzeć na żywo w TV na kanałach Eurosportu 1 i Eurosportu 2. Transmisje będą dostępne również online live stream na platformie HBO Max. Mecze Igi Świątek, Huberta Hurkacza, Magdy Linette, Magdaleny Fręch czy Kamila Majchrzaka będzie można oglądać również na urządzeniach mobilnych. Relacje tekstowe z występów Polaków w Interii Sport.

Iga Świątek, Roland Garros 2025

Coco Gauff z trofeum po wygranej Rolanda Garrosa

