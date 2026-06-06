Kiedy kolejny mecz Chwalińskiej? Wielkie wyzwanie tuż po finale Roland Garros

Łukasz Olszewski

Łukasz Olszewski

Maja Chwalińska już zapisała się na kartach polskiego i światowego tenisa, odprawiając kolejne faworytki w drodze do wielkiego finału Rolanda Garrosa. Polska tenisistka błyskawicznie wróci jednak na kort po przygodzie w stolicy Francji, jednak już na początku będzie czekać na nią ogromne wyzwanie, zanim rozpocznie rywalizację, tym razem w Londynie.

Maja Chwalińska w finale Roland Garros
Maja ChwalińskaMustafa YalcinAFP

Kiedy Maja Chwalińska rozpoczynała walkę w kwalifikacjach do Rolanda Garrosa, z pewnością niewiele osób spodziewało się, że Polka za chwilę stanie się jedną z największych sensacji tenisa w ostatnich latach i będzie mówić o niej cały świat. A jednak tak się stało.

Chwalińska pokonała na swojej drodze kilka zdecydowanie wyżej klasyfikowanych rywalek i zameldowała się w wielkim finale paryskiej imprezy, gdzie przyszło jej się zmierzyć z Mirrą Andriejewą, zajmującą przed French Open 8. miejsce w światowym rankingu.

Ogromny sukces, za którym w parze przyszła wielka rozpoznawalność na całym świecie i gigantyczne nagrody finansowe, nie gwarantował jednak automatycznej kwalifikacji do kolejnego turnieju Wielkiego Szlema, Wimbledonu.

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Polscy kibice z pewnością nie wyobrażają sobie sytuacji, w której finalistka Rolanda Garrosa mogłaby nie wystąpić na Wimbledonie, a jej środowisko błyskawicznie zaczęło starać się o dziką kartę dla zawodniczki. Niewykluczone jednak, że sprawy nie potoczą się po myśli Chwalińskiej i ta będzie musiała - podobnie, jak w przypadku Rolanda Garrosa, przedzierać się przez kwalifikacje do kolejnego turnieju Wielkiego Szlema.

Taki rozwój wydarzeń może zatem doprowadzić do powstania pytania, kiedy Maja Chwalińska rozegra swój kolejny mecz? W obecnej sytuacji, kiedy ewentualna dzika karta dla Polski nie jest zatwierdzona, należy przypuszczać, że swoje pierwsze spotkanie rozegra ona 22 czerwca - podczas pierwszego dnia zmagań w kwalifikacjach do tegorocznego Wimbledonu. Te potrwają do 25 czerwca, a 4 dni później w Londynie dojdzie do pojedynków pierwszej rundy drabinki głównej.

Problemem, przez który Polka być może będzie zmuszona do gry w eliminacjach jest termin zamknięcia listy zgłoszeń do lodyńskiego turnieju. Ten nastąpił na 6 tygodni przed rozpoczęciem Wimbledonu, a więc obowiązywał ranking z 18 maja - a wtedy Chwalińska dopiero zaczynała batalię w Paryżu. W obecnej sytuacji Polka nie tylko miałaby zapewnioną kwalifikację, ale także byłaby rozstawiona w Londynie.

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Zawodniczka tenisowa zakrywająca twarz dłonią w geście rozczarowania, ubrana w żółtą koszulkę bez rękawów, w tle sędzia na korcie.
Maja ChwalińskaZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
Tenisistka w jasnożółtym topie i czarnej spódniczce w trakcie meczu na korcie, trzymająca rakietę tenisową i wykonująca gest ręką.
Maja ChwalińskaALAIN JOCARDAFP
Tenisistka ubrana w jasną koszulkę i czarne spodenki stoi na korcie ziemnym, trzyma rakietę i uśmiecha się, gestykulując prawą ręką.
Maja ChwalińskaTHOMAS SAMSONAFP


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