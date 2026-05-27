Kiedy Iga Świątek gra z Sarą Bejlek? O której? Roland Garros [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Mecz Iga Świątek - Sara Bejlek w II rundzie Roland Garros 2026 zostanie rozegrany dzisiaj 27 maja o godzinie 12:00 na korcie centralnym imienia Philippe Chartiera. Transmisję na żywo w TV z tego spotkania będzie można obejrzeć na kanale Eurosportu 1. Z kolei stream online będzie dostępny dla abonentów platformy HBO Max. Relacja tekstowa oraz wynik na stronie Interii Sport.

Iga Świątek - Sara Bejlek. Roland Garros. O której i gdzie obejrzeć? [TRANSMISJA NA ŻYWO, TV]

Iga Świątek (WTA 3) koncertowo rozpoczęła udział w Roland Garros 2026. W I rundzie zmierzyła się z ledwie 17-letnią Emerson Jones i potrzebowała 1 godziny i 1 minuty, aby pokonać Australijkę 6:1, 6:2.

W II rundzie Polka zagra ze zdecydowanie bardziej doświadczoną, choć również młodą, bo 20-letnią Sarą Bejlek (WTA 35). Czeszka nie ma jak na razie wielkich sukcesów na koncie, poza zwycięstwem w turnieju w Abu Zabi w lutym tego roku oraz czterema triumfami w turniejach WTA 125. Jej największym sukcesem na turnieju wielkoszlemowym, jest II runda, do której dotarła podczas ubiegłorocznego Roland Garros.

W I rundzie Bejlek rywalizowała ze Sloane Stephens. Czeszka bez większego problemu poradziła sobie z Amerykanką, zwyciężając 6:3, 6:2 w 1 godzinę i 23 minuty. Co prawda tenisistka naszych południowych sąsiadów przeżywa najlepszy moment jak dotąd w karierze, to bezapelacyjną faworytką tego pojedynku jest Świątek.

Iga Świątek, Roland Garros 2026 MOHAMMED BADRA PAP/EPA

Sara Bejlek FRANCK FIFE/AFP AFP





